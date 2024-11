Mercato : l’OL va devoir réduire son train de vie sportif

Alexandre Lacazette fête son but dans le derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sanctionné par un encadrement de la masse salariale, l’OL va avoir les mains liées durant l’hiver avec une interdiction de recrutement. John Textor a rappelé que l’effectif de Pierre Sage était bien trop conséquent.

Chaque week-end, Pierre Sage doit faire face à des choix. Ayant hérité d’un effectif pléthorique, l’entraîneur de l’OL est obligé de laisser plusieurs joueurs sur le carreau à chaque rendez-vous de Ligue 1. Gift Orban, Saël Kumbedi ou encore Mahamadou Diawara sont souvent les malheureux élus de ces choix sportifs. Dans son long exposé financier pour assurer que tout va bien à l’OL, John Textor a mis son grain de sel dans le sportif, assurant que l’effectif était bien trop conséquent à l’heure actuelle. "Il y a actuellement 29 joueurs sous contrat, il faudrait ramener ça à 23-24 ?", a-t-il questionné en regardant Matthieu Louis-Jean, le nouveau directeur technique de l’OL et qui était présent à la conférence de presse. L’encadrement salarial prononcé par la DNCG va pousser le club à réduire son train de vie, mais peut-il le faire dès cet hiver ?

"Cherki a une valeur plus grosse que durant l'été"

Certains joueurs sont clairement sur le départ, comme Gift Orban, Saïd Benrahma. Cela devrait permettre de faire rentrer un peu de cash dans les caisses et de se débarrasser de salaires conséquents. Mais c’est bien durant l’été que les plus grosses économies risquent d’être faites. Avec les fins de contrat d’Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico ou encore Anthony Lopes, c’est un peu plus d’un million mensuel qui va être économisé et John Textor compte là-dessus. Selon les calculs d'Eagle, la masse salariale passera de 128,4 M€ à 74,3 M€.

Il aurait d’ailleurs aimé le faire dès l’été dernier, mais ce ne fut pas une réussite. Les projections estivales n’avaient pas abouti à l’image du non-départ de Rayan Cherki. Ce dernier reste sur le départ, même cet hiver. "Oui, on a perdu une possibilité à 15 millions d’euros l’été dernier, mais en le ramenant dans le club, en trouvant un accord pour prolonger et en le voyant jouer aussi bien qu’il ne joue actuellement, nous sommes si fiers de lui. Il a aujourd’hui une valeur plus grosse que celle qu’il avait durant l’été. Nous espérons qu’il reste durant l’hiver et qu’il partira en juillet, mais cela reste à son appréciation et on n’est jamais sûr de rien dans le football."

Pas forcément une déclaration pour verrouiller le joueur…