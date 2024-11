Grâce à une victoire 2-1 contre la Gambie, les Comores ont conforté leur deuxième place dans le groupe A. Les coéquipiers de Warmed Omari ne pourront plus être rattrapés par leur adversaire du jour et disputeront la CAN 2025. Tout le contraire d’Ernest Nuamah et du Ghana.

Il y aura un représentant de plus à l’OL lors de la prochaine CAN 2025. Portera-t-il encore les couleurs lyonnaises à ce moment-là ? Il faudra attendre de voir si les dirigeants lèveront son option d’achat, mais à l’instant T, Warmed Omari a validé sa présence lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec les îles Comores. Vendredi soir, la nation africaine a fait le travail pour s’offrir une deuxième victoire dans ces qualifications (1-2) et ainsi rester invaincue dans la poule A.

Les choses avaient plutôt mal débuté avec un but de la Gambie par l’intermédiaire de Jatta (18e). Toutefois, les partenaires du défenseur lyonnais ont rapidement recollé au score grâce à Saïd (25e). Dos à dos à la pause, la Gambie et les Comores ont fait jeu égal avant que Myziane Maolida ne délivre son pays à la 90e minute. Un but important qui permet aux Comores de jouer l’esprit libéré leur dernier match contre Madagascar.

Aucune victoire en cinq matchs pour le Ghana

Libéré, le Ghana le sera aussi, mais pas de la même façon. Tenus en échec par l’Angola, déjà qualifié et privé de Clinton Mata, les Black Stars ont dit adieu à leurs rêves estivaux. Avec aucune victoire avant le coup d’envoi et seulement deux points au compteur, les coéquipiers d’Ernest Nuamah se devaient de gagner pour encore y croire. Avec désormais quatre points de retard sur le Soudan, deuxième, le Ghana ne pourra terminer au mieux que troisième à l’occasion de la dernière journée de ces qualifications. Sélectionné pour cette trêve après avoir manqué la précédente pour blessure, Nuamah est entré à la 85e minute à la place de Kudus.