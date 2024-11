OL Académie : la réserve s’est imposée en amical contre Feurs

Avec la Coupe de France, la réserve de l’OL n’avait pas de match de National 3 ce week-end. Gueïda Fofana a donc choisi d’organiser un amical vendredi contre l’US Feurs.

Les matchs de l’Académie n’ont pas attendu ce samedi pour démarrer. Dès vendredi, les jeunes de l’OL étaient sur le pont avec un match amical organisé par la réserve. En raison du 7e tour de Coupe de France ce week-end, pas de journée de National 3 à se mettre sous la dent pour Gueïda Fofana et ses joueurs. L’entraîneur lyonnais a donc choisi d’organiser une opposition afin de garder le rythme et de préparer le déplacement à Haut-Lyonnais dans une semaine. Privée de certains internationaux comme Alejandro Gomes Rodriguez, retenu avec les U17 anglais, la réserve a affronté l’US Feurs du côté de Décines. Face au leader de la poule A de Régional 1, les Lyonnais se sont tranquillement imposés 3-0 et retrouvent de la confiance après la défaite contre Bourgoin.

Doublé de passes pour Lega, doublé de buts pour Lagha

Privé d’Erawan Garnier, redescendu avec les U19 au même titre que Keylan Yahia, l’OL s’est montré à son avantage offensivement avec le retour en grâce d’un certain Sekou Lega. Buteur chanceux contre le FCBJ en championnat, l’ailier a d’abord offert une passe à Romain Perret pour l’ouverture du score. Il a remis ensuite avec une deuxième passe décisive pour Yannis Lagha, un des oubliés de ce début de saison. Le capitaine des vainqueurs de la Gambardella 2022 joue peu et a profité de cet amical contre Feurs pour retrouver le chemin du but avec un doublé.