OL Académie : le programme du week-end

Pendant que la réserve masculine fait relâche, les autres équipes de l’OL Académie seront sur le pont. Avec notamment les débuts de Samy Saci sur le banc des U19.

Cette semaine, l’OL Académie a fait parler d’elle, mais pas forcément de la manière espérée. Avec les départs de Fabien Caballero et Jordan Gonzalez, le centre de formation a connu un petit séisme ces derniers jours… Toutefois, il y a bien la réalité du terrain qui est toujours présente malgré les secousses en coulisses. Après le départ de Gonzalez au FC Versailles, la mission en U19 a été confiée à Samy Saci, entraîneur adjoint des U17 jusque-là. L’ancien milieu de terrain du FBBP01 va directement être mis dans le bain dès ce week-end avec un déplacement à Metz, samedi (14h30). Avant de rendre son tablier, Jordan Gonzalez avait plutôt bien redressé la barre avec ses ouailles et la victoire (4-3) contre Dijon, dimanche dernier, avait permis à l’OL de remonter à la 7e place, à trois longueurs… du FC Metz. Il faudra donc poursuivre la bonne dynamique malgré les remous sur le banc. Du duel contre le club messin, il en sera également question pour les U19 féminines, le lendemain avec un match en retard programmé ce dimanche à 14h30 en Moselle.

Un derby aussi pour la réserve féminine

Concernant les féminines, en plus du derby des Fenottes samedi soir (21h), la réserve évoluera du côté de Meyzieu pour un derby bien plus local. Quelques semaines après avoir signé un partenariat d’une saison, l’OL féminin et Chassieu-Décines se retrouvent sur le terrain en D3 féminine (14h30). Leaders de la poule B, les Lyonnaises se frotteront à de valeureuses Chasselandes, promues cette saison et qui sont actuellement 7es. À 14h30, les U17 de l’OL évolueront, eux aussi, sur l'un des terrains de l’Académie avec la réception de Nîmes, avant-dernier de la poule D. Les joueurs d’Amaury Barlet peuvent continuer leur belle dynamique après triomphé de Grenoble samedi dernier. Un succès qui leur a permis de basculer du bon côté du tableau. Ce serait dommage de tout gâcher face à un adversaire largement prenable.

Le calendrier du week-end :

U19 F : Metz - OL, dimanche 14h30 match en retard

U19 : Metz - OL, samedi 14h30

Futsal : OL - Elsass Pfastatt, samedi 16h

Réserve F : OL - Chassieu, dimanche 14h30

U17 : OL - Nîmes, dimanche 14h30