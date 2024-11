Moins d’un an après son arrivée, Jordan Gonzalez quitte déjà l’OL

Arrivé à l’OL en février dernier, Jordan Gonzalez n’aura même pas passé une année dans son club de cœur. Le jeune entraîneur a répondu favorablement à l’appel du FC Versailles.

Il y a des secousses dans l’équipe première avec ces comptes dans le rouge et ce passage devant la DNCG. Il y en a aussi au sein de l’OL Académie. Est-ce une cause de ce qui se passe au-dessus ? Nul ne le sait, mais il existe clairement une certaine instabilité à l’intérieur du centre depuis quelques années. Si l’on pensait que le nouvel organigramme du début de saison allait permettre de se projeter sur un nouveau cycle, il n’en sera rien, car des changements interviennent déjà. À peine quatre mois après la reprise des championnats, Fabien Caballero va rendre son costume de manager général de l’Académie pour rejoindre Nice. Ce départ s’accompagne également de celui de Jordan Gonzalez. Non pas pour le sud de la France, mais plutôt pour l’Île-de-France.

Épaulé par Jérémy Clément

Arrivé en février dernier pour prendre les U17, le jeune entraîneur prend déjà la poudre d’escampette. Courtisé par le FC Versailles, pensionnaire de National, l’entraîneur des U19 de l’OL depuis l’été a choisi de répondre favorablement à cet appel d’un groupe professionnel. Jordan Gonzalez a dirigé sa première séance avec Versailles jeudi et sera accompagné par un ancien de la maison OL. Ayant assuré l’intérim depuis le départ de Jean-Luc Vasseur, Jérémy Clément retrouvera son rôle d’adjoint dès samedi contre Canet-en-Roussillon en Coupe de France. Le staff technique déjà en place (Charles Itandje, Maxime Muller, Raphaël Ribouchon et Nicolas Ficheux) poursuivra d’ailleurs l’aventure francilienne avec Jordan Gonzalez.