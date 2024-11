OL Académie : Jordan Gonzalez, cible prioritaire de Versailles ?

En charge des U19 de l’OL cette saison, Jordan Gonzalez ne laisserait pas insensible à l’échelon professionnel. À la recherche d’un coach, le FC Versailles aurait placé le jeune coach en haut de sa short-list.

Son choix durant l’hiver 2023 en avait surpris plus d’un. En pleine course pour la montée en National avec Bourg-en-Bresse, Jordan Gonzalez avait choisi de répondre favorablement à l’appel de l’OL et notamment de Pierre Sage pour intégrer l’Académie en milieu de saison. Après six mois avec les U17, le jeune coach a pris en mains les U19 cette saison, tout en passant son BEFF à côté. Ce fut d’ailleurs l’une des raisons de son choix de revenir à Lyon en février dernier. Cependant, le monde professionnel continuerait à lui faire de l’œil d’après L’Équipe. Le FC Versailles aurait coché le nom de Jordan Gonzalez tout en haut de sa short-list pour prendre la suite de Jean-Luc Vasseur, limogé le 2 octobre dernier.

Jérémy Clément assure l'intérim pour le moment

L’actuel entraîneur des U19 lyonnais serait présent aux côtés d’autres noms comme Zoumana Camara, qui entraînait les U19 du PSG jusqu’à la saison dernière, ou encore Sébastien Bichard, tout juste limogé de Clermont (L2). Néanmoins, Jordan Gonzalez, qui vient de terminer une semaine de stage à Bilbao, aurait les faveurs des dirigeants franciliens, qui ont propulsé Jérémy Clément sur le banc pour assurer l'intérim. Après Lyon-La Duchère et le FBBP01, le technicien peut-il se laisser tenter par une troisième expérience chez les séniors ?