OL - Mercato : Textor s'exprime sur le dossier Rayan Vitor

Mardi, Botafogo s’est facilement imposé contre Vasco de Gama (3-0). À la sortie du match, John Textor a été interrogé sur Rayan Vitor, assurant qu’il était "difficile de le signer" mais qu’il appréciait le profil.

En attendant de goûter à un premier derby avec l’OL, John Textor a assisté mardi soir à la victoire de Botafogo sur sa pelouse contre Vasco de Gama (3-0). Si la logique a été respectée sur le terrain avec un succès du leader, en coulisses, les journalistes brésiliens ne souhaitaient qu’une chose : en savoir plus sur l’intérêt d’Eagle Football pour Rayan Vitor. La poignée de mains entre le patron américain et le jeune Brésilien à l’issue des 90 minutes a forcément attiré l’attention, mais Textor a vite désormais la bombe. "Non, je ne lui ai pas parlé. J'ai salué plusieurs joueurs de Vasco à leur sortie du terrain", a déclaré le propriétaire de l’OL aux médias auriverde.

Botafogo plus que l'OL pour le jeune Brésilien ?

Cependant, ces derniers jours, il a été fait état d’une offre de 14 millions d’euros de la part de l’OL pour s’attacher les services de Rayan Vitor. Une information que n’a pas confirmée John Textor qui a malgré tout eu des propos élogieux sur l’international U20 brésilien, avançant clairement un intérêt. "C'est un jeune talent. Il est un joueur de Vasco jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Tout le monde aime Rayan. C'est difficile de signer Rayan, mais il est évident que nous l’apprécions." Voir Rayan Vitor être de plus en plus associé à l’OL dans les prochaines semaines n’aura donc rien de surprenant. Même si l’ailier devrait bien plus porter les couleurs de Botafogo que celles de Lyon dans les mois à venir, si une transaction se fait…