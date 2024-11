L’OL met en garde contre la revente illégale de billets pour le derby

Les supporters de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Ayant constaté un volume important de faux billets à la revente, l’OL a tenu à rappeler que cette pratique était illégale avant le derby. Seules les places achetées sur les billetteries officielles garantissent l’accès au stade.

Après la volonté de ne pas avoir de supporters turcs pour la venue de Besiktas en Ligue Europa, l’OL a continué ses efforts pour le derby contre l’AS Saint-Etienne. Ayant rapidement compris que les supporters stéphanois allaient être interdits de déplacement, le club a souhaité miser sur le même processus que celui utilisé en Coupe d’Europe : limiter la vente des places aux abonnées et aux détenteurs de la carte MyOL.

Le succès a été au rendez-vous puisque les billets se sont arrachés comme des petits pains pour le retour du derby. À tel point qu’il n’y aura pas de vente au grand public malgré l’ouverture du parcage visiteurs. Ce dernier sera réservé aux clients ayant déjà acheté des places pour OL - ASSe, comme l’a fait savoir le club à Olympique-et-Lyonnais. Toutefois, malgré toutes les précautions prises depuis quelques jours, l’OL a observé un volume très important de faux billets à la revente.

Des faux ou des billets annulés par le club en cas de revente

Ayant maintenu une veille sur les réseaux sociaux pour faire la chasse à ces revendeurs illégaux, l’OL a également été alerté par plusieurs comptes sur ces pratiques. Plusieurs billets ont été bloqués et le club a tenu à rappeler que la revente de place pour le derby était illégale et n’assurait en rien une présence dans le stade dimanche soir. En effet, seuls les billets en vente via la billetterie officielle garantissent cet accès au Parc OL, alors que ceux achetés à la revente pourraient être des faux ou avoir tout simplement été annulés par le club après investigation, notamment sur les revendeurs interdits commerciaux de stade. Prudence donc pour ceux qui souhaitent coûte que coûte assister à ce derby. Cela ne sera pas sans conséquence.