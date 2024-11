OL - ASSE : pas de places pour le grand public

Alexandre Lacazette lors du derby OL – Saint-Etienne en 2014 (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Avec l’interdiction de déplacement des supporters de l’ASSE, les fans de l’OL non abonnés espéraient pouvoir compter sur une ouverture grand public du parcage. Malheureusement, seules les abonnés et sympathisants ont eu accès à cette vente.

Dimanche, le Parc OL devrait être plein à craquer. Pour le retour du derby contre l’AS Saint-Etienne, les supporters lyonnais ont répondu présents. Au contraire des Stéphanois interdits de déplacement à Décines par un double arrêté préfectoral et ministériel. Cette décision des autorités a poussé le club à remettre en vente les places du parcage. Depuis ce mercredi, les quelques 1600 places sont donc disponibles à la vente. Malheureusement, pour ceux qui comptaient sur l’ouverture de ce parcage pour s’offrir une place pour le derby en n’étant ni abonnés, ni membre du programme sympathisant, la déception va être grande.

En effet, il n’y aura aucune places pour le grand public. Le choix a été fait de limiter cette vente de dernières minutes aux plus fidèles comme ce fut le cas pour la première vague dans ce derby ou pour la venue de Besiktas en Ligue Europa. Cette décision va forcément entraîner des reventes de billets d’ici à dimanche et l’OL a tenu à rappeler à Olympique-et-Lyonnais que cette méthode était illégale et ne garantissait en rien l’accès au stade de Décines, dimanche.