Tim Drexler incertain pour Hoffenheim - OL

Malade depuis deux jours, Tim Drexler est incertain pour la rencontre entre Hoffenheim et l’OL jeudi soir (21h). Le défenseur central pourrait s’ajouter à une longue liste côté allemand.

À l’OL, les pépins physiques sont pour le moment assez rares depuis le début de la saison. Le staff médical et technique touchent du bois, mais le groupe lyonnais est plutôt épargné avec seulement de petites blessures. Mahamadou Diawara n’est toujours pas opérationnel tandis qu’Ernest Nuamah a été jugé encore trop juste pour faire le déplacement à Hoffenheim, ce mercredi. L’ailier ghanéen est resté avec Nemanja Matic à Lyon et va donc préparer le derby contre Saint-Etienne dimanche. C’est ainsi avec un groupe presqu'au complet que Pierre Sage a pris la direction de l’Allemagne pour affronter le TSG 1899. Du côté allemand, il y a des blessés de longues dates comme Ozan Kabak et Grischa Prömel, victimes d’une rupture du ligament croisé, ou encore Ihlas Bebou (genou) et Becker (ménisque).

Deux autres incertitudes d'après Matarazzo

Tim Drexler s’ajoutera-t-il à la liste des absents jeudi en Ligue Europa ? Le jeune défenseur central est souffrant, comme l’a indiqué Pellegrino Matarazzo ce mercredi en conférence de presse. "Tim Drexler est malade depuis deux jours. Nous verrons s'il peut commencer à s'entraîner aujourd'hui (mercredi) et s'il est une option pour le match. Sinon, il n'y a actuellement qu'un ou deux bobos mineurs, mais je ne vais pas dire quelque chose de plus précis à ce sujet pour le moment." Titulaire en début de saison, Drexler a perdu sa place suite à la série de quatre défaites d’Hoffenheim en Bundesliga en septembre.