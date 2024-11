Matic et Nuamah absents pour Hoffenheim - OL

Nemanja Matić face à l’Olympiakos (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Jeudi (21h), l’OL affronte Hoffenheim pour la quatrième journée de Ligue Europa. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage s’est passé des services de Nemanja Matic tandis que Gift Orban fait son retour dans le groupe.

Tous les regards sont tournés vers le derby dimanche, mais celui de Pierre Sage est d’abord dirigé vers Hoffenheim. En attendant le choc régional, l’OL a un match de Ligue Europa à disputer jeudi soir (21h) en Allemagne et ne doit pas se rater. Aussi bien pour préparer la venue de l’AS Saint-Etienne que pour assurer sa place dans les barragistes pour la compétition européenne. Pour ce rendez-vous contre le 16e de Bundesliga, Sage a convoqué un groupe de 23 joueurs comme il le fait pour chaque déplacement sur le Vieux Continent. Toutefois, Nemanja Matic n’a pas fait le voyage de l’autre côté du Rhin avec ses coéquipiers. C’est la seule absence notable du groupe lyonnais qui ne peut pas encore compter sur Ernest Nuamah, malgré son retour à l’entraînement collectif depuis le début de la semaine. Les deux joueurs devraient pouvoir postuler pour le derby contre les Verts.

Première convocation européenne pour Molebe

Au rayon des retours, le groupe élargi à 23 éléments permet à Saël Kumbedi et Gift Orban de réintégrer l’effectif. Les deux joueurs avaient été laissés en marge pour le déplacement à Lille et cette absence s’était même prolongé à la réception d’Auxerre pour l’attaquant nigérian. À noter également la présence d’Enzo Molebe dans ce groupe. C’est la première fois que le jeune attaquant de 17 ans est convoqué pour un match de Ligue Europa avec l’OL.

Le groupe de l'OL : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Orban, Zaha