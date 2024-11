Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

À la différence des autres saisons, l’entrée en lice des équipes de Ligue 1 en Coupe de France se fera mi-décembre et non après la trêve hivernale. L’OL connaitra son premier adversaire lors du tirage au sort effectué le 2 décembre prochain à Paris.

On les avait quittés abattus, déçus de ne pas avoir fait tomber l’ogre parisien. La dernière image de l’OL en Coupe de France remonte à mai dernier pour la finale disputée à Lille contre le PSG. Il y avait eu la défaite (2-1), mais aussi tous les incidents qui avaient entaché l’avant-match avec les attaques de bus. Le parcours 2023-2024 reste malgré tout un bon souvenir pour le club lyonnais qui s’était offert l’espoir d’un titre dans une saison des plus compliquées. Après une demie en 2023, une finale en 2024, enfin le titre en 2025 ? C’est tout ce que peuvent espérer les supporters lyonnais, mais la route est encore longue et débutera à la mi-décembre (21). À la différence des autres saisons, les 32es de finale de Coupe de France ne lanceront pas l’année civile 2025.

Dernier match avant la trêve hivernale

Ils se joueront après la dernière journée de la phase aller de Ligue 1 et lanceront la trêve hivernale. Il reste encore deux tours à disputer avant de voir les équipes de Ligue 1 faire leur apparition dans la compétition, mais les dirigeants de l’OL savent déjà quand ils se rendront à Paris pour le tirage au sort. En effet, la FFF a communiqué que les 32es seront tirées dans un des salons du Parc des Princes le lundi 2 décembre. beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition avec France Télévisions, retransmettra le tirage.