Mardi, comme après chaque journée de Ligue 1, la Direction de l'arbitrage de la FFF a analysé les situations qui ont nécessité le recours à la VAR. On connait exactement la raison du but annulé à Ainsley Maitland-Niles lors de Lille - OL (1-1).

Après sa bévue lors de la première mi-temps ayant entraîné l’ouverture du score de Lille, Ainsley Maitland-Niles avait eu à cœur de se racheter. À l’image de l’OL, c’est un tout autre visage qu’a offert l’Anglais en seconde période. Décisif sur l’égalisation de Malick Fofana, le latéral a bien pensé l’être bien plus tôt dans la rencontre. Avec deux grosses occasions pour commencer, puis en pensant trouver la faille à la 75e minute sur un corner renvoyé par la défense lilloise. Malheureusement, après avoir fêté ce but, Maitland-Niles et les Lyonnais ont vite déchanté, Mr Brisard ayant eu recours à la VAR pour une situation litigieuse concernant Moussa Niakhaté et Lucas Chevalier.

Niakhaté, hors-jeu, a gêné Chevalier

Quatre jours après ce déplacement dans le nord de la France, la Direction de l’arbitrage de la FFF a donné son point de vue sur la situation, comme elle le fait après chaque journée de Ligue 1. Voici l’analyse délivrée. "Au moment où le ballon est repris par le buteur, le joueur lyonnais n°19, en position de hors-jeu, interfère clairement avec le gardien en venant au contact de celui-ci, influençant sa capacité à jouer le ballon : la position de hors-jeu est donc sanctionnable. Le but est justement refusé et le jeu repris par un coup franc indirect. Dans ce type de situations, la Direction de l'arbitrage préconise à ses arbitres de se déplacer en bord de terrain pour prendre connaissance des images, afin de donner à tous davantage de lisibilité et de compréhension de la décision.

La Direction de l'arbitrage rappelle également que, conformément aux Lois du jeu, un joueur est en position de hors-jeu 's'il se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire'. Dans la majorité des cas pratiques, l'avant-dernier adversaire est un joueur de champ. Dans cette situation, c'est le gardien de but qui doit être considéré comme l'avant-dernier adversaire."