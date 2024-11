Avant le derby, l’OL ne peut se permettre d’oublier Hoffenheim

Dimanche, l’OL reçoit l’AS Saint-Étienne pour le derby tant attendu. Toutefois, les joueurs de Pierre Sage ont d’abord un match de Ligue Europa à jouer, tout aussi capital pour son futur.

L’un est tellement attendu qu’il en ferait presque oublier l’autre. En cette semaine de derby, les supporters de l’OL aimeraient déjà pouvoir se tourner vers la réception de l’AS Saint-Etienne dimanche (20h45). Certains l’ont déjà fait. Il n’y a qu’à voir les articles de la presse locale ou les messages sur les réseaux sociaux pour comprendre que ce duel régional apparait tous les esprits et tous les fantasmes d’un côté comme de l’autre. Pourtant, si les Verts sont déjà focus sur leur déplacement dominical dans le Rhône, les joueurs de Pierre Sage vont devoir mettre cette excitation (si elle existe) de côté pendant encore quelque temps. Ce mercredi, les Lyonnais vont prendre la direction de l’Allemagne, et pas pour faire du tourisme. Jeudi soir (21h), l’OL a rendez-vous à la PreZero Arena pour affronter Hoffenheim. Si affronter le 16e de Bundesliga n’a rien d’un obstacle insurmontable, ce 4e rendez-vous européen de la saison n’est pas à prendre à la légère, bien au contraire. Après deux victoires probantes contre l’Olympiakos et les Rangers, l’OL a mordu la poussière contre Besiktas.

Repartir du bon pied en Europe avant le championnat

Ce match, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette auraient pu le jouer dix fois, ils l’auraient gagné à neuf reprises. Manque de pot, les 30 000 spectateurs présents ce jour-là au Parc OL sont tombés sur le mauvais scénario de l’histoire. À l’issue de la rencontre, Pierre Sage et ses joueurs ne souhaitaient pas tirer la sonnette d’alarme. Le visage montré pendant 90 minutes laissait présager un retour à la normale très rapidement. Malheureusement, le nul contre Auxerre et la première mi-temps "indigne" à Lille n’ont pas dissipé les nuages. Il y a forcément des motifs de satisfaction mais cette dizaine de jours s’est conclue avec seulement deux points, loin des objectifs attendus. Alors affronter Hoffenheim qui est actuellement barragiste en Bundesliga doit permettre de se remettre dans le droit chemin. Car, si le déplacement en Allemagne va logiquement conditionner la confiance pour le derby dans l’esprit de Pierre Sage, il est aussi d’une importance capitale dans la course à la qualification en Ligue Europa.

En perdant contre Besiktas, l’OL a grillé un joker qui aurait pu être utilisé ce jeudi ou fin novembre avec le long déplacement en Azerbaïdjan. En prenant le meilleur sur les coéquipiers de Stanley N’Soki (ex-PSG), les Rhodaniens feraient un grand pas vers une qualification pour les barrages, objectif minimal dans cette campagne. Un résultat contraire n’occulterait pas ces chances, mais on l’a vu lors du match précédent. Dans cette nouvelle formule, une contreperformance fait dégringoler au classement. Et avec l’Eintracht Francfort et Fenerbahçe encore au programme, le calendrier lyonnais n’est pas forcément le plus aisé. Prendre un maximum de points sur ce mois de novembre avec Hoffenheim et Qarabag est quasiment une obligation.

Des petites rotations aux grandes conséquences ?

Sur le papier, les trois points contre une équipe malade depuis la reprise en août doivent être une formalité. Encore faut-il que les joueurs soient au niveau. Avant le déplacement à Lille, Pierre Sage avait avancé que la plage de récupération entre le déplacement dans le Nord et celui en Allemagne pouvait lui permettre de ne pas forcément réfléchir en termes de groupe de matchs. On pourrait donc supposer que l’équipe alignée dimanche contre le LOSC soit de nouveau sur le pont jeudi. Seulement, même s’il ne faut pas y penser tout de suite, un derby se présente bien trois jours plus tard à Décines. De quoi imaginer voir des rotations le onze ? C’est ce qu’appellent Nicolas Puydebois et Enzo Reale notamment sur le dossier Lacazette - Mikautadze. "Mikautadze doit démarrer avec les titulaires habituels pour pouvoir prendre ses marques avec eux, pour être dans le vrai. Trouver des automatismes avec Rayan Cherki et Malick Fofana."

Avec Hoffenheim, le sparring-partner semble parfait pour pouvoir tester le Géorgien avec un casting revu à la hausse. Et marquer des points en vue du derby ? Qu’on le veuille ou non, c’est bien dimanche que tout le monde attend avec impatience, mais l’excitation n’en sera que plus grande en ayant parfaitement assuré le virage allemand.