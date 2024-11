OL : le cas Lacazette, un vrai sujet pour Pierre Sage

Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Face aux mauvaises performances d'Alexandre Lacazette, comment Pierre Sage doit-il réagir ? Un vaste sujet pour l'entraîneur de l'OL.

Douze ballons touchés à la mi-temps, deux passes réussies... Les statistiques d'Alexandre Lacazette lors de la première mi-temps de Lille - OL (1-1) étaient faméliques. Pas forcément beaucoup plus en vue après la pause, même s'il a manqué une belle occasion à la 52e minute, l'avant-centre a illustré par sa prestation de vendredi son début de saison raté. Alors forcément, la question de sa gestion se pose.

Interrogé après la rencontre, Pierre Sage a souhaité défendre son choix et son joueur avec l'argument qui revient souvent pour justifier son utilisation actuelle. "Vous le connaissez comme moi, Alex, même dans un match dans lequel il est moyen, il est capable de marquer, sur un ballon qui traîne…", a-t-il expliqué. L'entraîneur de 45 ans a aussi mis en avant les absences à l'entraînement de Georges Mikautadze, malade au cours de la semaine. "J'assume ma décision, même s'il aurait pu rentrer plus tôt et jouer davantage", a reconnu le coach.

Mikautadze titulaire jeudi ?

De retour à priori à 100% désormais avant Hoffenheim, l'ancien Messin doit-il être titularisé jeudi en Allemagne, et ce, afin de faire souffler le capitaine rhodanien ? "Les totems d'immunité ne doivent plus exister si l'institution est forte. Malgré toutes ses qualités et ce qu'il a apporté, s'il est émoussé, il est émoussé. Mikautadze a inscrit un doublé (contre Auxerre), a des vraies forces et est venu pour prendre la suite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut gérer Lacazette de façon différente et que Pierre Sage a le droit de l'installer sur le banc sans problème", estime Nicolas Puydebois, notre consultant, dans Tant qu'il y aura des Gones.

Une situation qui serait provisoire, et qui lui permettrait de récupérer. On voit en effet qu'actuellement, il court après ses sensations, à la fois techniques et physiques. "En ce moment, je trouve que ça serait lui rendre service que de le mettre sur le banc, affirme Enzo Reale, formé à l'OL et membre du Goal FC. Cela peut lui permettre de se recentrer et d'avoir moins de pression. Il pourrait souffler, reprendre les fondamentaux, comme peuvent le faire les grands joueurs dans des périodes délicates."

Plus de 40 matchs entre la saison dernière et les JO

Cette entame d'exercice pouvait d'ailleurs être prévisible. A 33 ans, Lacazette vient d'enchaîner une saison à 35 matchs (22 buts), plus les Jeux olympiques (5 apparitions). Il n'a de fait pas eu de préparation cet été. Ajoutons à cela un retour très rapide, dès la deuxième journée, et on comprend pourquoi il semble tirer la langue. "Il doit être assez lucide sur le fait qu'il a laissé beaucoup d'influx mental et physique durant les JO, ajoute l'ancien portier, triple champion de France (2003-2005). Sa débauche d'énergie, surtout qu'il n'a pas eu trop de vacances, qu'il n'a pas coupé, et qu'il n'a plus 25 ans, tout ça a un impact sur sa fatigue générale. Par son statut, il a une certaine pression, et il se la met aussi, car c'est un compétiteur qui veut assumer ses responsabilités."

Maintenant, si l'attaquant est effectivement placé parmi les remplaçants, et que cela devient de plus en plus récurrent, quelle sera sa réaction ? Cela peut-il avoir une influence sur le groupe ? "Être un grand footballeur, c'est aussi savoir reconnaître lorsque tu n'es pas bon, et donc accepter d'aller sur la touche quelque temps [...] Un exercice se joue à 20, pas à 11, rappelle Enzo Reale. Si tu n'es pas en forme, tu laisses ta place à ton coéquipier pour mieux revenir plus tard. Je n'imagine pas que ça sème la zizanie dans l'équipe."

Un nouveau rôle pour Lacazette ?

Avec le recrutement de Mikautadze, l'Olympique lyonnais semble en tout cas armé pour gérer cette mauvaise passe de son leader. Le Géorgien doit encore s'affirmer, mais ses deux buts contre l'AJA pourraient servir de déclic. Le temps est peut-être venu d'une plus grande alternance au poste de 9. "Ça serait dommage de créer un imbroglio dans le vestiaire parce que la gestion au statut ne fonctionne pas ou n'est pas bien préparé [...] J'espère qu'avec son expérience, Lacazette fera preuve d'humilité et de pragmatisme. Ça peut aussi être un nouveau rôle, de rentrer en fin de partie en étant frais, contre une défense entamée", propose Nicolas Puydebois. Une chose est certaine, c'est l'OL avant tout qui doit sortir gagnant de cette gestion.