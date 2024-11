Avant OL - ASSE... Lacazette doit-il aller sur le banc ?

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour à partir de 19h. Au programme, le nul de l'OL à Lille, la prestation d'Alexandre Lacazette et bien évidemment le derby contre l'AS Saint-Etienne.

Semaine de Coupe d'Europe et de derby ! Cela faisait deux ans que les supporters de l'OL ne pouvaient plus prononcer ce type de phrases. Et ce, même de façon séparée. Pourtant, dans les prochains jours à venir, les joueurs de Pierre Sage vont se déplacer à Hoffenheim jeudi en Ligue Europa avant de recevoir trois jours plus tard l'AS Saint-Etienne pour le derby. Une rencontre forcément attendue par tout un club mais qui doit également permettre de repartir sur le droit chemin avec la trêve internationale de novembre.

Car depuis deux matchs, l'OL laisse traîner des points en route avec les nuls contre Auxerre et Lille vendredi dernier. De ce déplacement dans le Nord de la France, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" s'est concentrée sur le double visage de la formation lyonnaise, capable du pire en première mi-temps et du meilleur en seconde. Ce qui ne fut pas vraiment le cas d'Alexandre Lacazette, encore en crise de confiance avec une grosse occasion ratée. De quoi remettre en question son statut de titulaire dès jeudi ?