Selon la presse brésilienne, l'OL aurait envoyé une première offre d'environ 14 millions d'euros afin de recruter Rayan, jeune ailier de Vasco. Une proposition qui ne s'arrêterait pas là.

Avec la présence d'Eagle Football au Brésil, via Botafogo, les mouvements vers le championnat de Serie A se sont intensifiés ces derniers mois à l'OL. La formation de Rio de Janeiro est la principale concernée (Perri, Adryelson, Jeffinho ou encore El Arouch, pour un court passage), mais les superviseurs restent attentifs aux autres écuries de la compétition. Ainsi, depuis plusieurs semaines, il est fait mention d'un intérêt de l'Olympique lyonnais pour Rayan Vitor, joueur de Vasco da Gama.

Âgé de 18 ans, l'ailier est un des joyaux de l'ancien club de Juninho, et sa situation contractuelle est forcément attrayante. En fin de contrat en décembre 2025, il serait susceptible de quitter son équipe cet hiver, à l'issue de la saison au Brésil. C'est en tout cas visiblement la volonté de l'OL et de John Textor, puisque selon Globo, une offre de 14 millions d'euros est parvenue sur le bureau des dirigeants de Vasco.

L'OL confronté à un souci d'effectif

Outre cette proposition financière brute, la signature de Rayan (20 matchs de championnat cette saison, un but) comprendrait d'autres clauses. Une dette de 2,4 millions d'euros que Vasco da Gama doit à Botafogo pour des commissions lors de la vente du club à 777 Partners serait effacée. Il est aussi question que le leader du championnat loue son stade pour trois ans à son voisin de Rio de Janeiro, tandis que le sien est occupé par des travaux.

Pour l'instant, les négociations seraient positives, mais elles n'avanceraient pas pour des raisons sportives, explique le média brésilien. En effet, l'Olympique lyonnais n'a plus de place extra-communautaire dans son effectif. Diverses solutions s'offrent alors au pensionnaire de Ligue 1 : le prêter à Molenbeek, mais évoluer en deuxième division n'est pas dans les plans de Rayan et de son entourage, ou à Fogo. Mais cette dernière hypothèse nécessitera une augmentation de la proposition. Enfin, l'OL a aussi l'occasion de se séparer d'un élément extra-communautaire durant le prochain mercato (Abner, Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, ainsi qu'Adryelson et Jeffinho, actuellement en prêt à Botafogo).