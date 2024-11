Cherki a sonné la révolte de l’OL à Lille (1-1)

Discret en première mi-temps, Rayan Cherki a insufflé le renouveau de l’OL durant le deuxième acte. Au contraire d’Alexandre Lacazette, toujours dans le dur. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Cherki, le détonateur

On a pensé pendant 45 minutes qu’il allait retomber dans ses travers comme lors des deux dernières sorties. À l’image de l’ensemble du groupe, Rayan Cherki a été très discret durant le premier acte. Et puis l’étincelle de l’OL est venue de son international espoir. Bien plus libre dans ses mouvements, le numéro 18 lyonnais a pris les choses en mains et retrouvé son jeu à l’instinct et sans fioritures pour permettre à l'OL d'accrocher le nul (1-1).

À la 52e minute, il régale avec un festival dans la surface et un ballon parfait pour Lacazette qui rate l’occasion d’égaliser. Derrière, il remet parfaitement pour Maitland-Niles qui voit le cadre se dérober sur son extérieur du droit. Enfin, la barre a choisi de ne pas le récompenser pour son festival de passements de jambe dans la surface suivi d’une frappe imparable pour Chevalier (70e). Cherki a été dans tous les bons coups lyonnais de la deuxième mi-temps et y a même ajouté un repli défensif qui a fait plaisir à voir, même en fin de match.

Le flop : Lacazette n’y arrive toujours pas

On ne va pas se mentir, ils auraient pu être nombreux à prendre place dans cette catégorie… Le visage de l’OL a été très loin de celui escompté, notamment durant la première mi-temps. Seulement, la disette de Lacazette commence sérieusement à inquiéter. Oui, il a marqué contre les Rangers et contre Le Havre, mais dans le jeu, l’attaquant est clairement dans le dur. En première, il n’a pas été aidé, se retrouvant esseulé à la pointe de l’attaque. Toutefois, la justesse technique n’est pas au rendez-vous pour le capitaine, à l’image de cette passe ratée en fin de mi-temps alors que l’OL avait fait tourner pendant une minute.

Avec 25 ballons, Lucas Perri a touché le double de Lacazette durant les 45 premières minutes. Cela arrive pour un attaquant, bien moins de rater autant d’occasions nettes. À la 52e minute, Cherki avait tout fait pour lui offrir sur un plateau. Le retour de Diakité est aussi pour beaucoup dans le raté, mais la surface du pied utilisée par Lacazette n’était déjà pas la bonne. Au courage, il a tenté d’exister, mais c’est trop peu pour un tel leader qui affiche désormais cinq occasions franches ratées en 10 journées.