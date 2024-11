L’OL arrache un point au bout du match contre Lille (1-1)

Amorphe pendant la première mi-temps, l’OL a en plus offert l’ouverture du score à Lille sur une passe en retrait ratée de Maitland-Niles. Les Lyonnais ont fait preuve de caractère pour égaliser, mais laissent encore filer des points avec ce nul (1-1).

Cette fois, on allait enfin savoir. Dans le renouveau lyonnais du mois de septembre, il manquait un adversaire d’un certain calibre pour savoir si l’OL était calibré pour le haut du tableau ou non. Les Lyonnais auraient certainement aimé arriver à Lille avec d’autres certitudes au niveau comptable après la défaite contre Besiktas et le nul face à Auxerre. Mais les performances linéaires dans le jeu poussaient à croire que la mauvaise passe au niveau des résultats n’aurait pas d’incidence sur le visage des Rhodaniens. Ce vendredi soir, la manière n’a été présente qu’une mi-temps, mais les Lyonnais repartent avec un point et une fin de match positive. Les joueurs de Pierre Sage avaient l’opportunité de recoller aux Dogues, ils gardent leur retard de trois longueurs avec ce nul arraché en fin de match (1-1).

Des erreurs individuelles criantes en première

À la différence d’Auxerre, l’OL n’a pas eu l’excuse du turnover pour expliquer sa contre-performance nordiste. Sage avait logiquement choisi d’aligner son meilleur onze sur le papier autour d’un 4-3-3 qui avait fait ses preuves ces dernières semaines. Seulement, au lendemain d’Halloween, les Lyonnais avaient choisi d’endosser le costume de Casper, tant ils ont été absents des débats pendant 45 minutes. Bousculé par le pressing incessant de la formation de Bruno Genesio, l’OL a dû gérer des vagues et s’est rendu coupable d’erreurs individuelles.

Une première alerte après une passe ratée de Niakhaté vers Perri (9e) avec Angel Gomes qui rate le cadre, on ne sait comment. Puis une barre de Meunier déviée par Tagliafico (13e). Pourtant, ces actions chaudes n’ont pas servi de leçon et sur une nouvelle passe en retrait ratée de Maitland-Niles, Jonathan David ne s’est pas fait prier pour devancer Perri et ouvrir le score (1-0, 17e). Les joueurs de Pierre Sage n’ont pas été dans leur assiette pendant 45 minutes et s’en sortent presque bien de rentrer avec un but de retard à la pause. Car Lille a touché une seconde fois le poteau sur un coup de Gomes (32e).

Un visage plus séduisant en deuxième mi-temps

Un signe du destin pour espérer une nouvelle remontée ? Quoi qu’il en soit, le visage lyonnais a été bien plus en adéquation avec les ambitions d’avant-match. L’OL a poussé pour revenir au score. En l’espace de six minutes, Lacazette a raté une grosse occasion (52e), Veretout a trop croisé sa volée (54e) tandis qu’Ainsley Maitland-Niles a vu son extérieur frôler le poteau. Derrière un Cherki incisif qui a touché la barre (70e), la formation rhodanienne a bien cru égaliser avec son latéral anglais (77e) mais une position de hors-jeu de Niakhaté a laissé Lille devant. Mais, une fois de plus, le caractère lyonnais a été récompensé avec l’égalisation de Fofana à l’entrée du temps additionnel. Avec un double visage, les Lyonnais repartent finalement avec un bon point, même si ça ne les fait pas avancer au classement.