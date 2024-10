Bruno Genesio s'apprête à retrouver l'OL vendredi avec Lille (21h). Une affiche qui résonne forcément différemment des autres pour le Lyonnais de naissance.

Il a déjà affronté l'OL à plusieurs reprises avec Rennes (cinq fois), où il a officié entre 2021 et 2023. Il est même déjà revenu dans sa région natale en mars 2022 et en avril 2023. Entre l'équipe rhodanienne et Bruno Genesio, l'histoire sera toujours particulière, car c'est là qu'il a entamé sa carrière d'entraîneur à haut niveau, et c'est aussi face à cette adversaire qu'il a terminé son aventure au Stade Rennais. Vendredi, à 21 heures, il reçoit sa formation de toujours avec le LOSC pour le compte de la dixième journée de Ligue 1.

Un duel que le coach de 58 ans prend plutôt avec du recul visiblement. "Le temps passe. Le club a changé aussi. Évidemment, je reste Lyonnais, j'y suis né et j'y ai été formé, ça ne s'efface pas. J'y ai tout connu, c'est une grande partie de ma vie. Il y a moins de personnes de ma connaissance, mais ça reste un match différent", a-t-il sobrement commenté.

"On veut avancer sur nos objectifs, c'est le plus important"

Philosophique en conférence de presse, il a tenu à ne pas faire un événement de cette affiche. "Que ce soit Lyon ou un autre adversaire, on veut avancer sur nos objectifs, c'est le plus important, a-t-il affirmé. Nous sommes sur une belle série, mais dans le football, tout est remis en question. Un succès demain (vendredi) permettrait de valoriser notre travail, mais après, il y aura la Juventus, puis Nice, donc c'est un éternel recommencement."

Même sur l'approche tactique de Pierre Sage et de ses troupes, Genesio n'a pas été très prolixe. "Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont prévu de faire, a-t-il confié. Ce qui important, c'est ce que nous voulons faire, et qu'on fait de bien en ce moment." Invaincu depuis mi-septembre, Lille est en effet sur une excellente dynamique, avec des victoires contre le Real Madrid (1-0), l'Atlético de Madrid (1-3) et Lens (0-2) notamment ces dernières semaines. L'OL est prévenu.