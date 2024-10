Lille - OL : le LOSC sans Cabella, mais avec Gudmundsson

Rémy Cabella et Jonathan David, attaquants de Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Bruno Genesio a annoncé le forfait de Rémy Cabella pour le match de vendredi contre l'OL. Lille comptera cependant sur Gabriel Gudmundsson et sur Mitchel Bakker.

Comme prévu, Bruno Genesio a dû prendre quelques longues secondes afin d'énoncer la liste des éléments forfaits pour recevoir l'Olympique lyonnais vendredi (21 heures). Ils sont huit au total, entre Alexsandro (suspendu), et les blessés Rafael Fernandes, Samuel Umtiti, Ismaily, Nabil Bentaleb, Hakon Haraldsson et Ethan Mbappé, Rémy Cabella. Ce dernier est blessé depuis la semaine passée lors du succès lillois face à Atlético de Madrid (1-3).

Mais l'ancien entraîneur de l'OL, qui retrouvera son club formateur lors de cette dixième journée, a tout de même annoncé plusieurs bonnes nouvelles. Deux pour être précis, avec la présence de Mitchel Bakker. Le défenseur néerlandais souffrait d’une lésion musculaire au niveau des abdominaux, et le LOSC avait communiqué une absence de plusieurs semaines. Son retour est donc plus rapide que prévu.

Lille retrouve ses latéraux gauchers

Pour l'autre défenseur gauche de l'équipe, Gabriel Gudmundsson, il y a eu plus de peur que de mal après le derby du week-end passé (0-2). Lui aussi pourra tenir sa place, a confié Genesio à la veille de la partie. Le coach né à Lyon a donc retrouvé quelques armes sur le plan défensif.

Du côté de l'Olympique lyonnais, le groupe sera communiqué ce jeudi soir, et il ne comprendra pas Mahamadou Diawara et Ernest Nuamah. Il donnera aussi une réponse sur la disponibilité ou non de Georges Mikautadze. L'avant-centre géorgien ayant été malade ces derniers jours.