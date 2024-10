Confronté à une infirmerie très remplie, et particulièrement à l’absence de plusieurs défenseurs, Lille a retrouvé Ismaily et Haraldsson ces derniers jours.

Bruno Genesio devrait mettre un peu de temps ce jeudi à égrainer le nom des absents pour la réception de l’OL. Depuis le début de la saison, Lille a de bons résultats (quatrième de Ligue 1), ce qui est presque surprenant au vu des nombreux joueurs qui fréquentent ou bien ont fréquenté l’infirmerie.

Vendredi, le LOSC défiera l’Olympique lyonnais sans Tiago Santos, Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé, ainsi qu’Alexsandro (suspendu), et potentiellement sans Mitchel Bakker. A la veille de ce duel, on devrait aussi en savoir plus sur la présence ou non de Gabriel Gudmundsson, sorti sur blessure contre Lens samedi (0-2), et de Rémy Cabella, forfait pour le derby.

Ils seront forfaits face à l'OL

Du beau monde donc, même si au cours de la semaine, les médecins lillois ont laissé partir quelques garçons. En effet, le latéral Ismaily et le milieu offensif Hakon Haraldsson ont pu reprendre l’entraînement avec leurs camarades. Ils seront très certainement absents pour la dixième journée du championnat, mais ce genre de nouvelle a tout de même dû rassurer Genesio.

Rappelons que du côté de l’OL, Pierre Sage a confirmé mercredi les forfaits de Mahamadou Diawara et Ernest Nuamah. Pour Georges Mikautadze, c’est encore l’incertitude. L’avant-centre géorgien était malade ces derniers jours.