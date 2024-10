Avec deux internationaux sur le poste de latéral gauche, l'OL peut voir venir. Nicolas Tagliafico a évoqué succinctement la concurrence avec Abner.

La rivalité entre Brésiliens et Argentins s'étend même jusqu'à l'OL. Au poste de latéral gauche, Nicolas Tagliafico et Abner (24 ans) se disputent la place de titulaire. Pour l'instant, léger avantage pour l'ancien de l'Ajax d'Amsterdam, surtout pour les titularisations dans les matchs importants. Mais son concurrent a paradoxalement eu un temps de jeu plus important (559 minutes contre 540), notamment car son coéquipier n'était pas disponible en début de saison.

"Tout se passe bien"

L'ex-footballeur du Real Betis a ainsi disputé sept affiches de Ligue 1 sur huit, mais est resté sur le banc en Ligue Europa. Comme le néo-international avec la Seleção a pu le faire fin septembre, le champion du monde 2022 s'est confié sur cette émulation a priori positive. “Cette concurrence rend l’équipe meilleure, et tout se passe très bien, a assuré le défenseur de 32 ans. Chacun fait son travail pour donner le maximum pour l’équipe, en se développant individuellement, mais aussi pour le bien collectif.”