OL : une concurrence "saine" entre Abner et Tagliafico

Arrivé cet été en provenance du Real Betis, Abner s'apprête à vivre une saison en concurrence avec Nicolas Tagliafico. Une bonne chose selon le défenseur brésilien.

Pour la première fois depuis son arrivée dans le Rhône, Abner n'était pas titulaire, et n'a même pas joué jeudi face à l'Olympiakos (2-0). Profitant notamment des indisponibilités de Nicolas Tagliafico, il a pu enchaîner en Ligue 1 dans son couloir gauche.

Une bonne chose pour le footballeur de 24 ans, que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau après son passage délicat dans le club andalou de janvier 2023 à juillet 2024. "Je suis arrivé avec une mentalité différente. J'ai déjà eu des expériences en Europe, même si à Séville, ce n'est pas ce que j'avais espéré au départ, a-t-il reconnu. Ici, je suis plus stable, grâce à ma famille, mais aussi parce que j'ai bien été bien accueilli par tout le monde. Tout cela fait que je me suis vite intégré à l'équipe."

Il parle de la vie lyonnaise avec Guimaraes

Mis au fait du lien particulier entre le Brésil et Lyon, le latéral en a d'ailleurs parlé avec un ancien de la maison. "Je connais la tradition des joueurs brésiliens à l'OL. J'en parle beaucoup avec Bruno Guimaraes (Newcastle), que j'ai côtoyé à Athletico Paranaense. Lucas Perri est un grand gardien, mais aussi un ami. Nous sommes très proches. Il nous apporte de la sécurité et de la confiance. Avec Adryelson, ils m'ont aidé à m'intégrer, a-t-il confié. On a une culture différente, donc s'entraide pour réussir à ici."

Logiquement, Abner vient pour bousculer la hiérarchie, ce que n'avait pas vraiment réussi à faire Henrique, même si son implication au quotidien était louée. Il souhaite donc être plus qu'une double au champion du monde Tagliafico. "Tous ceux qui reçoivent une proposition de l'Olympique lyonnais se disent qu'ils viennent là pour jouer. C'est l'objectif, car nous sommes en concurrence, même si elle est saine, a indiqué le numéro 16. Je respecte Nicolas, c'est un très bon joueur, une bonne personne. Pour nous deux, c'est un défi. Notre groupe est uni, avec l'ambition de faire progresser l'équipe. Bien sûr, on se bat pour être titulaire, mais on veut surtout être meilleur individuellement et collectivement."