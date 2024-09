Même si le calendrier de l'OL s'alourdit à partir de l'automne avec la Ligue Europa, Pierre Sage a prévenu. Il ne fera pas de cadeau dans la rotation.

Lui aussi doit apprendre ce management que tout entraîneur se doit d'appréhender. Avec la Ligue Europa, l'OL sera amené à disputer deux rencontres par semaine, et Pierre Sage devra ménager les organismes à certains moments. Avec entre 27 et 29 éléments pour former son groupe, le technicien jurassien a le choix, et il pourra donc procéder comme bon lui semble, même s'il devra aussi gérer les desiderata des uns et des autres.

Ce vendredi, face à la presse, le coach de 45 ans a développé sa stratégie et sa méthode à ce sujet. "On a déjà utilisé 24 joueurs, ça prouve qu'il y a des perspectives et de la rotation. La coupe d'Europe va engendrer des opportunités, même si on ne fera pas des changements pour faire des changements, a-t-il clamé. L'idée n'est pas de satisfaire tout le monde, mais de remporter des matchs et donc de mettre le meilleur 11 à chaque fois. Si on peut satisfaire les joueurs et s'imposer, tant mieux. Mais Liverpool, il y a quelques années, nous a aussi prouvé que de gagner avec le même effectif, c'est possible. On va donc avoir une lecture des événements à venir, et de comment les garçons réagissent à cela."

Les cinq changements ? "Une opportunité stratégique".

Il attend donc de ses troupes un état d'esprit et une implication irréprochables, en citant en exemple Saïd Benrahma, buteur face à l'Olympiakos (2-0). "Il ne rentre pas deux fois, n'est pas convoqué ensuite, et jeudi, il montre que sa situation ne lui convient pas et qu'il veut la faire évoluer. C'est la meilleure des réponses, a-t-il apprécié. Je considère ça comme une solution plutôt qu'un problème [...] Les cinq changements sont une opportunité stratégique aujourd'hui, ils permettent d'appuyer lorsque l'adversaire commence à flancher."

Il enchaîne ensuite en évoquant le cas des plus jeunes membres de l'effectif qui ont peu de temps de jeu. "Mamadou Diawara avait évolué avec la réserve le week-end passé, donc il est très bien rentré contre les Grecs. Saël Kumbedi n'a pas joué car on avait des changements offensifs à faire. Les défenseurs, même s'ils avaient disputé 90 auparavant, ont fait une partie correcte dans l'intensité et de performance sur la durée, s'est justifié l'entraîneur rhodanien. Mais s'il y a des besoins et si le joueur met une bonne prestation en face de ce besoin, alors il peut changer sa vie."

"La récupération est plus facile les lendemains de succès"

De toute façon, si l'OL commence à enchaîner les succès, à l'image de la deuxième partie de saison dernière, Sage aura beaucoup moins de soucis de vestiaire à gérer. Dans le football comme dans bien d'autres domaines, les victoires permettent de balayer le reste. "Oui, ça fait du bien (de gagner). Ça se voit sur les visages, quand on croise les gens, que les lendemains de succès rendent la récupération plus facile. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a effectué un quatrième bon match de suite, mais cette fois-ci, on a aligné la performance et le résultat."