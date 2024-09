Grâce à un penalty de Sekou Lega à un quart d’heure de la fin, la réserve de l’OL a repris sa marche en avant en championnat. Les Lyonnais signent un troisième succès en quatre matchs.

Chassieu-Décines n’a finalement été qu’un incident de parcours dans le début de saison réussi de la réserve de l’OL. Gueïda Fofana regrettera certainement longtemps cette défaite contre le voisin, mais l’entraîneur peut être satisfait de l’entame de saison de ses joueurs. Un mois après la reprise du championnat de National 3, la réserve affiche neuf points sur douze possibles, suite à son succès 1-0 contre Clermont samedi au GOLTC. Un unique penalty de Sekou Lega à un quart d’heure de la fin a suffi au bonheur lyonnais pour reprendre la marche en avant. Sans Chaïm El Djebali ou Florent Sanchez, la formation rhodanienne avait malgré tout fière allure avec les descentes des pros de Mahamadou Diawara et Enzo Molebé.

Le derby pour la prochaine journée

Dans une rencontre serrée, l’OL aurait pu prendre l’avantage bien avant cette 75e minute avec un peu plus d’efficacité. Aligné en attaque avec Molebé et Lega, Alejandro Gomes Rodriguez a été à son avantage, mais a pêché dans le dernier geste. Il a donc fallu attendre un centre de Romain Perret, entré en cours de match, pour voir Téo Barisic monté aux avant-postes obtenir un penalty salvateur. Lega ne s’est pas fait prier pour inscrire son quatrième but de la saison en National 3 et lancer au mieux l’OL vers la préparation du derby contre Saint-Étienne le 6 octobre prochain dans le Forez. Avant ça, la réserve se rendra une nouvelle fois en Angleterre pour affronter Sunderland le mardi 1er octobre.