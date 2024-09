En prolongeant Cherki, l’OL s’évite un nouveau feuilleton estival

Alexandre Laczette et Rayan Cherki avant OL – Clermont en janvier 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après son vrai faux-départ cet été, Rayan Cherki a choisi de prolonger pour deux saisons avec l’OL. Cette extension permet au club de voir l’avenir plus sereinement et aux deux parties d’espérer une fin qui convient à tout le monde.

En prenant le micro par deux fois contre Strasbourg et le PSG en fin de saison dernière, Rayan Cherki avait clairement envoyé un message : son aventure à l’OL devait prendre fin durant l’été. Seulement, les velléités de départ du joueur n’ont pas trouvé écho dans un marché estival bizarre et il y aura bien une nouvelle saison dans la série Cherki à l’OL. Ce dimanche, le numéro 18 devrait logiquement faire son retour dans le groupe lyonnais contre l'OM après avoir prolongé pour une saison, plus une deuxième sous conditions en 2026-2027.

La fin d’un long feuilleton dont le dénouement n’était pas celui espéré, ni pour le joueur, ni pour le club. Ce dernier espérait tirer quelques millions d’euros bienvenus de la vente de Cherki. Peine perdue, même si finalement, la situation finale sort l’OL de sales draps. Le joueur aurait pu faire le choix de ne pas prolonger et ainsi être libre de s’engager où bon lui semble à compter de janvier 2025.

Cherki va rapporter quelque chose à son club formateur

Cela aurait pu être intéressant pour Rayan Cherki, mais il y avait quand même un hic. John Textor n’avait pas fait de mystère. En restant à l’OL cet été, l’international Espoirs devait prolonger, au risque de passer toute une saison à ne pas jouer. Il a beau traîner une jolie réputation, ne pas jouer pendant un an n’aide pas à attirer les courtisans. Le clan du joueur l’a compris et a donc accepté cette prolongation pour revenir sur le terrain le plus vite possible. Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’avenir de Cherki ne se trouve pas à Lyon.

Il n’y a qu’à voir la condition pour la deuxième année de son extension pour le comprendre : s’il ne part pas à l’été 2025, il sera automatiquement prolongé d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2026-2027. L’OL a assuré ses arrières avec deux étés supplémentaires pour vendre, tandis que le joueur a aussi vu son intérêt à court terme. Un mariage de raison, même s’il faut souligner le fait que Rayan Cherki ne partira pas libre de son club formateur. On ne peut pas dire ça de tout le monde dans l’histoire récente de l’Académie.