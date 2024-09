Avec un effectif au complet, Pierre Sage va devoir faire des choix pour OL - OM. L’entraîneur en a déjà fait quelques-uns en envoyant les jeunes Diawara et Molebé en réserve samedi.

C’est un casse-tête, mais il ne s’en plaint pas pour le moment. Avec un effectif pléthorique, Pierre Sage doit composer avec les egos des uns et des autres. Toutefois, l’entraîneur de l’OL semble avoir les idées bien claires sur le sujet. L’intérêt collectif passera toujours avant et en ce sens, il n’avait pas hésité à laisser Rayan Cherki hors du groupe à Lens. Un choix dicté par la situation contractuelle du joueur et qui s’est décantée samedi soir. Ayant prolongé pour deux saisons, le numéro 18 lyonnais est de nouveau à la disposition de son coach et Pierre Sage va faire appel à ses services pour OL - OM ce dimanche soir. Avec 24 joueurs de champs et 4 gardiens disponibles pour cet Olympico, il va falloir laisser sept éléments sur le carreau.

Quel offensif va sortir du groupe avec le retour de Cherki ?

Deux sont déjà certains de ne pas être de la partie. Il s’agit des jeunes Enzo Molebé et Mahamadou Diawara. L’attaquant et le milieu ont participé au match de la réserve samedi à Décines et ne sont donc pas éligibles au match de Ligue 1. Avec Paul Akouokou et Anthony Lopes loin dans la hiérarchie, il reste encore trois postes à pouvoir en tribunes. À Lens, Saël Kumbedi n’avait pas été retenu, tout comme Wilfried Zaha, en méforme.

Pour le jeune latéral, les choses ne devraient pas évoluer positivement, mais qu’en sera-t-il pour l’Ivoirien avec une semaine d’entraînement en plus ? Avec Cherki de retour, un offensif présent à Lens va se voir montrer la direction de la tribune du Parc OL. Mais qui ? Entre Benrahma, Orban, Nuamah, Fofana, il y a du talent et forcément un ou plusieurs choix fort(s) fait(s) par Pierre Sage pour faire de la place aux nouveaux arrivants.