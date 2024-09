OL - OM : Cherki dans le groupe, Benrahma en tribunes

Ce dimanche (20h45), l’OL reçoit l’OM à Décines pour la 5e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Pierre Sage a choisi de rappeler Rayan Cherki dans le groupe et de laisser Saïd Benrahma en tribunes.

Le mercato terminé, les problèmes risquent bien de commencer pour Pierre Sage. Même si l’OL entame ce dimanche le début d’un rythme de trois matchs par semaine, l’entraîneur lyonnais va devoir gérer les égos. Certains risquent de se retrouver froissés, d’autant plus avec le système en 3-5-2 utilisé actuellement. Le groupe lyonnais n’est pas forcément taillé pour, avec beaucoup d’ailiers, et il faut donc laisser des joueurs sur le carreau alors que tout le monde est disponible. C’était le cas à Lens, ça l’est encore plus ce dimanche contre l’OM. La situation de Rayan Cherki réglée samedi, le joueur offensif signe son retour dans le groupe et entraîne forcément un choix à faire pour Pierre Sage dans l’autre sens.

Un groupe de 22 et donc un dernier choix à faire

À ce petit jeu, Saïd Benrahma est la victime collatérale de la prolongation de Cherki. Resté sur le banc contre Strasbourg et Lens, l’Algérien va désormais goûter aux tribunes du Parc OL, absent de la liste des 22 joueurs retenus par Sage. Un sacré désaveu pour l’ancien de West Ham alors que l’OL a levé l’option d’achat à l’issue de son prêt durant l’été. Seulement, les performances de Benrahma ont été en dedans durant la préparation et les deux premiers matchs de la saison. Ce choix de Sage est presque logique à la vue de la dynamique lyonnaise, mais représente forcément un coup dur pour le Fennec. Ce dimanche, il prendra place aux côtés d’Anthony Lopes, Paul Akouokou et Saël Kumbedi, non retenus également. A noter qu'avec un groupe de 22 joueurs, Pierre Sage devra faire un ultime choix, quelques heures avant le match.

Le groupe de l'OL contre l’OM : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Tessman, Tolisso, Veretout - Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Orban, Nuamah, Zaha