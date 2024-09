Mercato : Cherki et l’OL prolongent l’aventure pour deux ans

En fin de contrat en juin prochain, Rayan Cherki a finalement prolongé son contrat avec l’OL. Le joueur offensif est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2027, sous conditions.

C’est la fin d’un long feuilleton dont on n’imaginait certainement pas ce dénouement. Entre l’OL et Rayan Cherki, les routes devaient se séparer durant l’été, d’un commun accord. Avec plus qu’un an de contrat, le club lyonnais se devait se vendre son joueur offensif pour réussir à en tirer quelques millions d’euros. De son côté, Cherki se pensait sûrement en bout de course après avoir vu Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola mettre les voiles avant lui. Tout était écrit pour voir l’international Espoirs quitter son club formateur. Le PSG était revenu à la charge et a longtemps tenu la corde avant que le clan Cherki ne se laisse séduire par le Borussia Dortmund.

Enfin à la disposition de Pierre Sage

Le numéro 18 n’a finalement rejoint personne et, au sortir de ses Jeux olympiques, a intégré le loft créé par la direction de l’OL, en attendant un potentiel départ d’ici fin août. Il n’est jamais arrivé et Rayan Cherki a retrouvé le groupe professionnel même s’il est resté en marge des rencontres contre Strasbourg et Lens. John Textor et Pierre Sage n’avaient pas fait de secrets. Tant que la situation contractuelle du joueur n'avait pas évolué et donc une prolongation n’avait pas été signée, voir Cherki porter de nouveau le maillot de l’OL n’était pas à l’ordre du jour. C’est désormais le cas puisque le club a annoncé la signature d’un nouveau bail pour les deux prochaines saisons, dont l’une est conditionnée à certains paramètres.