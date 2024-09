En quittant l’OL, Lukeba avait "la volonté de progresser"

Parti de l’OL, il y a un an, Castello Lukeba a parcouru du chemin depuis. Entre découverte de la Ligue des champions, de l’équipe de France et médaille olympique, le défenseur de Leipzig suit la trajectoire qu’il s’était fixée.

La rancœur est moins tenace qu’avec Bradley Barcola, mais comme son compère, Castello Lukeba a subi de nombreuses critiques à l’été 2023. Candidat à un départ, le défenseur avait eu la mauvaise idée de rappeler son attachement à l’OL et son désir de ramener le club en Europe quelques jours avant de mettre les voiles courant août. Ce n’était pas forcément bien passé chez les supporters lyonnais qui lui en ont voulu, même si le départ au RB Leipzig a fait bien moins de bruit que celui de Barcola au PSG. Un an après, Lukeba est toujours dans le club allemand, mais sa carrière a pris quelques virages au cours de ces douze derniers mois.

Le défenseur a découvert la Ligue des champions, qu’il retrouve ce jeudi soir, a fêté sa première cape avec l’équipe de France A et est récemment devenu vice-champion olympique aux côtés d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki. Une trajectoire qui suit la courbe observée depuis ses premiers pas en pros avec l’OL. "J'ai progressé, que ce soit sur le terrain ou même en dehors, parce que ça m'a permis de m'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, a-t-il déclaré dans Le Figaro. Ça m'a fait grandir en tant que footballeur, mais aussi en tant qu’homme."

"Montrer de quoi j'étais capable"

À 22 ans, Castello Lukeba reste encore un jeune joueur à la marge de progression importante. En quittant l’OL après seulement deux saisons et 68 matchs, l’ancien de Saint-Genis-Laval avait "la volonté de progresser. Je n'avais qu'une envie, c'était de montrer de quoi j'étais capable là-bas." Loin de son cocon, donc, et de l’absence de Coupe d’Europe. Un an plus tard, l’international français ne regrette pas, à l’heure de croiser la route d’Antoine Griezmann et de l’Atlético de Madrid, ce jeudi en Ligue des champions.