Aulas veut "cinq clubs d’ici trois ans" pour titiller l’OL féminin

Président de la nouvelle ligue féminine professionnelle, Jean-Michel Aulas croit au produit qu’est le foot féminin. L’ancien président lyonnais espère voir une bataille à six pour le titre dans trois ans.

Il est l’un de ceux qui ont choisi de miser sur le football féminin. Derrière Louis Nicollin, Jean-Michel Aulas avait emboité le pas de son regretté ami et a réussi à faire de l’OL une vraie machine à gagner. Des matchs, mais surtout des titres. Ayant dû laisser sa place au moment de la vente à John Textor, l’ancien président reste malgré tout un acteur majeur du développement du football féminin en France. Vice-président de la FFF, Aulas est devenu ces derniers mois le patron de la nouvelle ligue féminine professionnelle.

Cette dernière a pour vocation de pousser la Premier Ligue et la Seconde Ligue vers un statut de plus en plus professionnel. "Ma mission, c'est de démontrer la crédibilité du football féminin. La Fédération a investi entre 10 et 12 millions d’euros dans le lancement de la LFFP, a déclaré le président à l’AFP. En ce moment même, nous sommes en contact avec 3 ou 4 investisseurs étrangers de premier plan qui veulent investir dans le football féminin français. Ils doivent aider à ce que le foot féminin trouve sa maturité, après avoir montré sa crédibilité."

"Le système de play-offs doit aider"

Durant l’été, de nombreuses joueuses internationales ont pourtant mis les voiles, à l’image de Delphine Cascarino. À l’heure où le championnat va reprendre ses droits vendredi avec le déplacement de l’OL à Fleury, la question d’une attractivité en France se pose. Va-t-on encore avoir le droit à un duel OL - PSG ? L’instauration des play-offs a pour objectif d’éviter ce scénario, même si l’on a vu la saison dernière que ce fut un échec. Toutefois, Jean-Michel Aulas ne perd pas espoir. "Toute une série de clubs ne sont pas encore à ce niveau, mais ont envie d'y parvenir, comme Montpellier ou Nantes et Strasbourg qui viennent d'arriver en première division. Notre objectif, c'est d'avoir six clubs qui soient compétitifs pour disputer, d'ici trois ans, le titre. C'est la raison pour laquelle on a mis en place ce système de play-offs."

Ce nouveau schéma n’avait pas forcément eu les faveurs entre Rhône et Saône, mais la FFF a revu une partie de sa copie. Reste à savoir s’il y aura quand même plus d’adversité pour les Fenottes…