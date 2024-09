France U17 : Himbert et Barreau (OL) débutent par une victoire

Rassemblée depuis le début de la semaine, l’équipe de France U17 s’est imposée tranquillement contre l’Ouzbékistan (4-0). Rémi Himbert et Axel Barreau étaient tous deux titulaires.

Il est l’un des joueurs en vogue de ce début de saison à l’Académie. Surclassé avec les U19, Rémi Himbert n’a pas mis longtemps à trouver le chemin du but. Si les résultats collectifs sont loin d’être à la hauteur, le jeune attaquant s’illustre malgré tout. Cela lui permet de grappiller du temps de jeu auprès de Jordan Gonzalez et de verrouiller un peu plus sa présence en équipe de France. Déjà du rassemblement en août, Himbert a été rappelé en ce mois de septembre pour deux matchs amicaux contre l’Ouzbékistan. Il n’est pas le seul représentant de l’OL avec les U17 français, car Axel Barreau est, lui aussi, du rassemblement qui se terminera vendredi après une deuxième opposition.

Une revanche ce vendredi à Clairefontaine

Les deux Lyonnais étaient d’ailleurs titulaires mercredi pour le premier de deux rendez-vous contre la sélection ouzbek. Il n’y a d’ailleurs pas eu photo à Clairefontaine puisque les Bleuets se sont facilement imposés 4-0. Malgré 86 minutes de jeu, Rémi Himbert n’a pas trouvé le chemin des filets dans cette large victoire, tandis que Barreau a gardé son but inviolé durant les 90 minutes passées sur le terrain. La revanche est prévue ce vendredi à 11h pour les deux sélections.