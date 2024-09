OL académie : les U19 impuissants chez le leader Sochaux (3-0)

Dans le coup jusqu'à l'heure de jeu, les U19 de l'OL ont sombré après le deuxième but de Sochaux (défaite 3-0). Les voilà sur trois défaites de suite.

Ils voulaient repartir de l'avant après leurs deux revers face à Auxerre (4-3) et Troyes (2-3). Opposés à Sochaux, leader, ce samedi après-midi, les U19 de l'OL ont pourtant fait tout à l'envers en encaissant un but après seulement 44 secondes de jeu suite à un corner (1-0). Ils n'ont pas sombré, mais malgré une possession à leur avantage, ils n'ont jamais inquiété leur portier adverse (un seul tir cadré à la pause). En face, les Sochaliens se sont contentés de rester en place et de piquer en contre. Yvann Konan a dû sortir une belle parade du pied à la 34e notamment.

Menés à la pause, les Lyonnais ont vécu le même scénario après la mi-temps. Ils ont même été punis sur une perte de balle au milieu de terrain (2-0, 56e). Complétement démobilisés, les Rhodaniens ont concédé une troisième réalisation à la 68e (3-0). Ils ne se seront procurés qu'une véritable occasion, à la 77e par Thiago Goncalves, mais sa tentative de près a été repoussée par le gardien.

Dorival fait ses débuts avec l'OL

Un visage inquiétant et surtout, une troisième défaite de rang pour les joueurs de Jordan Gonzalez, qui ne commencent pas bien leur championnat après quatre journées (trois points). Les coéquipiers du capitaine Khalis Merah devront relever la tête au plus vite et mettre un terme à cette mauvaise série. Cela passe par Reims, qu'ils recevront le dimanche 22 septembre. Seule chose à retenir de ce déplacement en terre sochalienne, les débuts avec l'OL de Pierre-Antoine Dorival au milieu de terrain. Le footballeur de 18 ans est arrivé cet été en provenance du Dakar Sacré-Cœur.

Le 11 de l'OL : Konan - El Abrougui, Charifou, Etonde, Bamballi - Merah (C), Dorival - Benlahlou, Goncalves, Meyo - Lurika