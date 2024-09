Ligue 1 : un Lens invaincu se présente face à l'OL

Contrairement à l'OL, qui a très vite perdu ses premiers points, Lens est invaincu avant de retrouver les Lyonnais. Les Lensois sont actuellement 5es.

L'OL le savait avant d'entamer le championnat. Ses cinq premières journées, avec Rennes, Monaco, Lens, Strasbourg et Marseille au programme, ne lui laisseraient pas beaucoup de répit. Un avis qui s'est confirmé assez vite puisque le Stade Rennais (3-0) et l'ASM (0-2) ont surpassé le groupe de Pierre Sage. Celui-ci a relevé la tête en battant Strasbourg avant la trêve (4-3), mais le plus tard reste à faire, confirmer chez les Sang et Or dimanche (20h45).

Lens a résisté à Monaco

Ces derniers, bien qu'éliminés de la Conference League, ont superbement commencé leur saison en Ligue 1. Ils ont d'abord pris le meilleur sur le promu Angers (0-1), avant de battre Brest à la maison (2-0). Pour leur premier choc, ils ont tenu la dragée haute aux Monégasques (1-1). Leur invincibilité a certes tenu à un penalty de Przemysław Frankowski dans le temps additionnel, mais ils méritaient avant cela de ne pas rentrer bredouilles du Rocher.

Voilà donc le club lensois au cinquième rang avant les résultats de samedi et dimanche. Avec sept points, il est à égalité avec Monaco, Nantes et Marseille, ces deux dernières équipes étant sur le podium derrière le PSG. L'Olympique lyonnais est lui déjà un peu décroché, mais en cas de succès, il reviendrait sur les talons de son futur adversaire. En plus d'être les premiers à faire tomber Lens, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pourraient frapper un joli coup. Mais pour cela, il faudra nettement hausser son niveau par rapport aux trois premières sorties.