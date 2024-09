OL - KFF Vllaznia : Lindsey Horan retrouve le 11 de départ

Joe Montemurro a procédé à plusieurs changements pour le dernier match amical contre le KFF Vllaznia. Lindsey Horan et Sofie Svava intègrent le 11.

Une dernière occasion de se tester. Ce samedi à 19h30, l'OL féminin défie au centre d'entraînement de Décines le KFF Vllaznia, champion d'Albanie la saison passée. Pour cette affiche, les joueuses de Joe Montemurro évolueront dans le 3-4-3 privilégié par l'entraîneur. Avec deux retours notables dans le 11, ceux de Lindsey Horan et de Sofie Svava. La défenseure danoise vivra sa première titularisation avec l'Olympique lyonnais.

Becho et Diani plutôt que Le Sommer et Chawinga

Elle formera l'arrière-garde avec Ellie Carpenter et Kysha Sylla. Au milieu, l'Américaine jouera aux côtés de Damaris Egurrola, Sara Däbritz et Dzsenifer Marozsán. C'est Daniëlle van de Donk qui laisse sa place à la championne olympique de Paris. Devant, ça tourne aussi avec Tabitha Chawinga et Eugénie Le Sommer remplacée par Vicki Becho et Kadidiatou Diani.

Le 11 de l'OL féminin : Endler - Carpenter, Sylla, Svava - Egurrola, Horan, Marozsán, Däbritz - Becho, Dumornay, Diani