OL - KFF Vllaznia : avant la D1, les Fenottes se font plaisir (8-0)

En démonstration face à une faible opposition, l'OL féminin a balayé KFF Vllaznia 8 à 0 pour son dernier match amical.

Le niveau sera nettement plus relevé la semaine prochaine à Fleury pour la première journée de D1 (vendredi 21 heures), mais l'OL s'est bien préparé. Ce samedi, Joe Montemurro et ses joueuses disputaient leur troisième et dernier match amical de l'été. Après le Madrid CFF (4-0) et la Juventus Turin (4-2), c'est le champion d'Albanie, le KFF Vllaznia, qui s'est lourdement incliné face aux Fenottes (8-0).

On pourra tout de même s'interroger sur l'adversité proposée par les Albanaises, qui, comme on pouvait s'en douter, n'ont pas pu rivaliser avec les partenaires de Christiane Endler. La gardienne a d'ailleurs vécu une soirée tranquille, au contraire de son homologue. Dès la 4e minute, Vicki Becho, bien trouvée par Dzsenifer Marozsán, a ouvert la marque (1-0).

Des doublés pour Däbritz, Horan et Becho

Les Lyonnaises, déchaînées, ont inscrit trois nouveaux buts jusqu'à la 23e minute, par Kadidiatou Diani (7e) et Sara Däbritz, qui a signé un doublé (9e et 23e), pour mener 4 à 0. Il y eut moins de réussite en fin de première période, mais les Rhodaniennes ont toujours eu cette envie d'aller vers l'avant, de se faire des passes, dans un 3-4-3 qui jusqu'ici semble assez satisfaisant.

Après la pause, Tabitha Chawinga et Daniëlle van de Donk ont remplacé Melchie Dumornay et Däbritz. Cela n'a pas nui au rendement de l'équipe, avec une domination toujours aussi outrageuse. Les cinquième et sixième réalisations sont donc venues assez naturellement, œuvres de Lindsey Horan de la tête (64e), puis de Becho (66e). Tout est allé trop vite ensuite pour KFF Vllaznia, qui a vu Ellie Carpenter inscrire elle aussi son nom au tableau d'affichage (7-0, 66e). Horan y est également allée de son doublé d'une reprise acrobatique après deux tentatives sur les montants (8-0, 79e)

De très bonnes séquences avant Fleury

Pour cette affiche, même si la partie était vite gagnée par l'OL, Montemurro a gardé son 11 de départ assez longtemps sur le terrain. Son groupe a ainsi pu travailler collectivement, même si l'opposition n'a pas poussé les Fenottes dans leurs retranchements. On a tout de même vu des circuits de passes et des enchaînements très intéressants. Globalement, les Lyonnaises paraissent donc prêtes pour le déplacement à Fleury dans une semaine, même si cela restera à confirmer sur la pelouse de Bondoufle.