Pour son deuxième match de préparation de la saison, l'OL féminin s'est largement imposé contre la Juventus Turin à Bourgoin-Jallieu (4-2). Un second succès en préparation lors duquel la recrue Tabita Chawinga a marqué et donné une passe décisive.

Deux sur deux pour l'OL féminin. Opposées à la Juventus Turin pour son deuxième match de préparation, les joueuses de Joe Montemurro, ont parfaitement négocié cette rencontre au parfum d'Europe. Après un premier succès (2-0) contre le Madrid CCF, les Fenottes enchaînent sur la pelouse de Bourgoin-Jallieu.

Cette rencontre était également particulière pour le nouvel entraineur de l'OL. Il est arrivé cet été à l'Olympique lyonnais en provenance de la Juve, qu'il a entrainé pendant trois saisons.

Svava et Horan sont entrées en jeu

Les Rhodaniennes n'ont eu besoin que de quelques minutes pour ouvrir le score. Eugénie Le Sommer, entrée à la pause contre Madrid, était cette fois titulaire. Elle a inscrit le premier but dès la 11ᵉ minute d'une volée.

Seulement trois minutes plus tard, la recrue Tabita Chawinga entrait en scène. L'ex-Parisienne a trouvé le fond des filets de Pauline Peyraud-Magnin d'une frappe du pied gauche (14ᵉ) avant d'offrir une passe décisive à Daniëlle van de Donk. Entre temps, Melchie Dumornay y est aussi allé de son but (30ᵉ).

L'OL menait de quatre longueurs avant que la Juventus Turin ne parvienne à réduire l'écart à deux reprises. D'abord par l'intermédiaire de Paulina Krumbiegel (38ᵉ) puis de Cristiana Girelli après la pause (61ᵉ).

En seconde période, Montemurro a procédé à plusieurs changements. Sofie Svava a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Lindsey Horan ainsi que de joueuses de l'Academy sont également entrées en jeu.

Les Lyonnaises disputeront un dernier match de préparation samedi prochain face aux Championnes d’Albanie, le KFF Vllaznia Shkodër.