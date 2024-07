OL : Chawinga veut être "un exemple pour toutes les Malawites"

Deuxième recrue estivale, Tabitha Chawinga souhaite réussir à l’OL féminin. Aussi bien pour remporter des titres que pour devenir un exemple dans son pays.

Comme sur le terrain, l’OL et le PSG se livrent une passe d’armes dans le mercato estival. Dans les prochaines heures, Griedge Mbock va tourner le dos à neuf saisons entre Rhône et Saône pour s’engager avec le club parisien. Un vrai coup dur pour l’OL avec le départ de son emblématique défenseuse, mais qui a été en partie comblé avec le gros coup Tabitha Chawinga. La Malawite n’évolue pas en défense, mais bien aux avant-postes et c’est un renfort de poids qui rejoint les Fenottes.

Meilleure buteuse et meilleure joueuse du championnat la saison dernière avec le PSG, l’attaquante s’est engagée pour trois saisons avec l’OL. "Je suis très contente de rejoindre un club qui a gagné beaucoup de titres de championnes de France, mais pas seulement, des titres de Ligue des champions aussi. C’était mon but de signer pour un grand club. Je voulais rester en France et gagner des trophées ici à Lyon."

"On ne voulait pas que je joue au foot"

Avec Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani et en attendant la prolongation (ou non) de Delphine Cascarino, l’attaque lyonnaise a fière allure. Se considérant avant tout comme une "joueuse pour le collectif", Chawinga n’arrive pas avec ses gros sabots à Décines. Consciente de l’histoire de l’OL, l’ancienne de l’Inter Milan veut marquer de son empreinte le club, mais aussi son pays.

À l’image de Melchie Dumornay avec Haïti, Tabitha Chawinga veut être un modèle au Malawi. "Je suis fière d’être la première Malawite à venir jouer en Europe et à Lyon. J’espère pouvoir aider d’autres personnes du Malawi à venir jouer ici en Europe et dans ce grand club. Grandir là-bas était difficile, car mes parents ne voulaient pas que je joue au football. Je ne suis pas seulement ici pour moi, mais pour mon pays et pour que les nouvelles générations puissent croire en leurs rêves comme moi." Plus que jamais, certaines Fenottes sont plus que des athlètes.