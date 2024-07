Libre depuis la fin de son contrat avec l’OL, Griedge Mbock va s’engager avec le PSG. Le club parisien devrait en faire l’annonce ce mercredi.

Depuis le 1er juillet, Griedge Mbock n’est officiellement plus une joueuse de l’OL. Dans sa tête et celles des dirigeants lyonnais, cela fait déjà quelque temps que ce n’est plus le cas. Après avoir initialement accepté de prolonger l’aventure entre Rhône et Saône, la défenseuse a fait marche arrière et a préféré se lancer dans une nouvelle aventure et quitter l'OL après neuf saisons. Sans club et sans contrat depuis trois jours, Mbock ne restera pas au "chômage" bien longtemps. L’internationale française va s’engager avec le PSG, comme cela est avancé depuis plusieurs jours, que ce soit à Lyon ou dans la capitale.

Un deuxième renfort estival pour le PSG

Au repos durant le week-end après une semaine de travail avec les Bleues, Griedge Mbock a pu profiter de son temps libre pour se mettre totalement d’accord avec le club parisien et signer son contrat. Après avoir officialisé lundi l’arrivée de la gardienne Mary Earps en provenance de Manchester United, le PSG devrait annoncer sa nouvelle recrue ce mercredi, d’après RMC Sport. L’occasion de définitivement tourner la page Mbock à l’OL.