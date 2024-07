Mbock a fait ses adieux à l’OL féminin

Ada Hegerberg et Griedge Mbock avec la Ligue des champions (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) /

En fin de contrat, Griedge Mbock ne prolongera finalement pas à l’OL, après avoir pourtant donné son accord. La défenseuse française a fait ses adieux au club et ses supporters dimanche.

En ce lundi 1er juillet, le mercato estival est officiellement ouvert en D1 féminine. Cela devrait donner lieu aux premiers mouvements, même si certains n’ont pas attendu pour signer des joueuses. Dans les prochaines heures, le PSG devrait annoncer la signature de Griedge Mbock pour les saisons à venir. Car oui, la défenseuse française a fait le choix de tourner le dos à neuf saisons à l’OL et de profiter de son statut de joueuse libre pour rejoindre le rival parisien.

Un retournement de situation après avoir pourtant donné son accord pour prolonger l’aventure entre Rhône et Saône et ainsi atteindre le cap de la décennie. Ce ne sera pas le cas comme l’a indiqué le club samedi. Après 20 titres glanés avec les Fenottes, Mbock va ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière et a fait ses adieux à l’OL dans un long message publié sur ses réseaux sociaux dimanche.

"Fière d'avoir contribuer à écrire l'histoire du club"

"9 années... 9 années de ma vie et de ma carrière professionnelle consacrées à cette ville et à l’OL féminin. Il y aura eu énormément de succès, de victoires, de titres, de joie, de moments inoubliables partagés avec ce groupe incroyable qui n’a cessé de se réinventer. Je suis fière d’avoir pu contribuer à écrire l’Histoire du club et de m’être toujours battue pour faire briller ses couleurs.

J’y aurai vécu aussi des moments plus compliqués, notamment de graves blessures que vous connaissez, des épreuves qui m’auront rendue plus forte et qui m’ont révélé à quel point je pouvais être résiliante.

L’Olympique lyonnais m’a énormément apporté et ce, depuis le jour où le Président Aulas - que je ne remercierai jamais assez - est venu me chercher à l’EAG dans ma Bretagne natale. J’espère de tout cœur avoir rendu à cet homme et à ce club ce qu’ils m’ont donné.

Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape dans ma vie et dans ma carrière qui commence. Je vous écris pour vous annoncer mon départ de l’OL, et je voudrais remercier toutes les personnes incroyables que j’ai pu y rencontrer, de la direction au bureau, en passant par le personnel, les intendants et toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre au quotidien pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions et qui participent activement aux succès de cette institution.

Merci également aux différents staffs avec qui j’ai pu travailler, qui m’ont toujours accordé leur confiance et qui m’ont permis de devenir la joueuse que je suis aujourd’hui.

Bien sûr, mon aventure ici n’aurait pas été la même sans mes coéquipières passées et actuelles qui m’ont tant apporté, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. Vous m’avez fait grandir et m’avez toujours épaulée, surtout dans les moments les plus compliqués de ma carrière.

Merci, je vous souhaite à toutes le meilleur dans vos carrières et dans vos vies respectives. Sachez en tout cas que vous resterez à JAMAIS dans mon cœur.

Chers supporters, OL Ang’elles, Kop Fenottes et tant d’autres personnes qui ont toujours été là, tout simplement MERCI."