Nouvelles recrues, nouveau staff... semaine de reprise à l'OL

Après un mois et demi de vacances, les joueurs de l’OL vont reprendre les choses sérieuses cette semaine. Les Lyonnais ont rendez-vous vendredi pour la reprise et une batterie de tests physiques.

Pour les écoliers, cette première semaine de juillet rime avec l’arrivée prochaine des vacances. Le vendredi 5 juillet au soir, les cartables vont rester au placard et l’heure sera à la décompression pendant deux mois. Pour les joueurs de l’OL, c’est bien tout l’inverse qui se profile. Après avoir refermé le livre de la saison 2023-2024 sur une finale de Coupe de France perdue, les Lyonnais ont pu profiter de plus d’un mois de vacances pour ceux qui n’ont pas été appelés en sélection.

Mais le temps des vacances est révolu et le 5 juillet, l’effectif lyonnais sera au pied d’œuvre pour commencer à préparer l’exercice 2024-2025. Pierre Sage, qui doit prolonger son contrat et parfaire son staff avec les renforts de Jorge Maciel et Rui Sà Lemos, a fixé à vendredi la date de la reprise.

Sage doit composer avec les longues absences

Elle ne se fera pas au complet, loin de là même. Alors qu’un premier amical a lieu le 13 juillet à Décines contre Chassieu, Pierre Sage ne pourra pas compter sur tous ses éléments et le visage lyonnais devrait plus ressembler à celui d'une équipe bis. La faute aux différents tournois internationaux de l’été. Orel Mangala dispute l’Euro 2024, Nicolas Tagliafico la Copa América.

De leurs côtés, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, sur le départ, sont en pleine préparation des Jeux de Paris. Mamadou Sarr, Saël Kumbedi, Justin Bengui et Mahamadou Diawara tentent eux de gagner leur place pour l’Euro U19 qui se terminera fin juin. Cela fait sept joueurs en moins et sur lesquels Pierre Sage ne pourra pas compter pour le début de la saison, suivant les parcours des uns et des autres.

Niakhaté et Abner, nouveautés de la reprise ?

C’est donc avec un groupe rajeuni que l’OL va entamer sa préparation estivale à compter de vendredi. La saison dernière, Mohamed El Arouch et Yacine Chaïb avaient participé aux premières séances avant de faire leur retour avec le groupe Pro 2. Ce nouvel été ne devrait pas déroger à la règle avec toutes ces absences. Pour avoir un réel aperçu du visage lyonnais version 2024-2025, il faudra encore patienter. Et un moment.

Les mouvements s'annoncent nombreux entre Rhône et Saône et la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain à l'OL. Toutefois, cette reprise du 5 juillet devrait permettre de voir de nouvelles têtes. Ayant passé sa visite médicale durant le week-end, Moussa Niakhaté va pouvoir récupérer ses nouveaux équipements, tout comme Abner ? Le latéral du Betis est annoncé sur Lyon depuis la fin de la semaine et devrait être logiquement la deuxième recrue estivale de l'OL. La reprise se fera en ordre dispersé, mais il y a un brin d'impatience qui règne à Décines avec la perspective de la Coupe d'Europe à partir de septembre.