Avec Benrahma, l’OL lance la manoeuvre des options d’achat

Ce dimanche, l’OL a confirmé la levée de l’option d’achat de Saïd Benrahma. L’Algérien est le premier d’une longue liste.

Avec le passage réussi devant la DNCG jeudi, les supporters de l’OL n’attendent désormais qu’une chose : que le club lyonnais se montre enfin actif sur le mercato estival afin de se renforcer. Il y aura forcément des départs comme celui de Rayan Cherki mais l’effectif de Pierre Sage a besoin d’être ajusté. Avec Moussa Niakhaté, l’entraîneur de l’OL devrait connaitre son premier renfort, mais officiellement, la première recrue estivale est un joueur que Sage connait bien. Ce dimanche, Saïd Benrahma est définitivement devenu un joueur rhodanien pour les trois prochaines saisons (plus une en option) après la levée de son option d’achat à West Ham.

26 millions d'euros d'option à encore lever

En déboursant un peu plus de 14 millions d’euros pour recruter l’international algérien, l’OL a validé la première option d’une longue liste. En plus de Benrahma, Duje Caleta-Car, Mama Baldé et Orel Mangala ont encore un avenir incertain à cause de cette spécificité. Au total, ce sont encore 26 millions d’euros à lever pour le club lyonnais qui doit également recruter à côté. Comme très souvent dans les différents mercatos lyonnais, l’OL va devoir vendre pour compenser les achats. Avec Moussa Niakhaté et Thiago Almada, cela représente déjà 50 millions de dépenses, en plus des options à lever. Déjà une somme…