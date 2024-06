OL féminin : l'ancien directeur sportif du Barça séduit par Kang ?

Michele Kang, propriétaire de l’OL féminin (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme John Textor, Michele Kang est à la tête de trois clubs dont l’OL féminin. La femme d’affaires américaine aurait choisi de faire appel à Markel Zubizarreta, ancien directeur sportif du Barça et du football féminin espagnol.

Il y a quelques jours, elle était à Londres pour deux grandes annonces. Ayant racheté le London City Lionesses ces derniers mois, Michele Kang avait pour ambition de voir le club monter en première division anglaise. Pour ce faire, l’Américaine a misé sur Jocelyn Prêcheur comme entraîneur et Kosovare Asllani comme première tête de gondole de son projet londonien. À la différence de John Textor, Michele Kang n’a jamais vraiment annoncé vouloir créer de synergie entre les trois clubs. Il n’en a pas été plus question lors de la conférence de presse de jeudi dernier.

"Une offre que je ne peux pas refuser"

Pour le moment, l'OL resterait l'OL et même chose pour les autres clubs. En attendant de savoir si un projet global se mettra en place, Michele Kang continue de s'entourer. Œuvrant au sein de la Fédération espagnole, Markel Zubizarreta a choisi de quitter son poste de responsable du football féminin comme il l'a indiqué vendredi dernier. "J'ai reçu une offre d'un club que je ne peux pas refuser", avait-il déclaré. S'il n'avait pas souhaité donner le nom de cette formation, l'ancien directeur sportif du FC Barcelone féminin devrait bien rejoindre l'OL dans les prochains jours. Reste à savoir s'il œuvra seulement pour la formation lyonnaise ou si son rôle sera plus général avec Washington et London City.