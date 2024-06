Parti au Qatar l’été dernier, Thiago Mendes devrait retrouver le Brésil cet été. Sao Paulo est disposé à rapatrier l’ancien milieu de l’OL.

Cet été, l’OL va devoir vendre pour équilibrer les comptes et réduire la masse salariale. Cela ne change pas forcément le quotidien lyonnais en matière de mercato puisque cela avait déjà été le cas la saison dernière. Les dirigeants avaient dû réduire drastiquement l’effectif et se débarrasser d’éléments plus vraiment souhaités comme Thiago Mendes. Le milieu de terrain s’était attiré les foudres des supporters et son rendement n’était pas forcément à la hauteur de ses émoluments mensuels.

Sur la liste des transférables, le Brésilien avait réussi à trouver une porte de sortie, loin du Vieux Continent. Contre un chèque de quatre millions d’euros, Al Rayyan avait sorti Mendes de son quotidien lyonnais et aidé le club français à se débarrasser d’un indésirable.

Passé au club entre 2015 et 2017

Un an plus tard, Thiago Mendes devrait de nouveau faire ses valises, pour rentrer au pays cette fois-ci. D’après Goal, le conseil d’administration de Sao Paulo a donné l’autorisation pour entrer en contact avec Al Rayyan afin de soumettre une offre au club qatari. Ce dernier aurait reçu une première offre de deux millions d’euros et le club paulista pourrait à monter jusqu’à trois pour rapatrier le milieu, déjà passé par le Tricolore entre 2015 et 2017.