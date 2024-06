Mercato : cet été, l'OL ne devra pas oublier de vendre

Au-delà de la nécessité de renforcer le groupe de Pierre Sage, l'OL doit aussi faire face cet été à l'obligation de se séparer de certains joueurs, soit car ils n'entrent pas dans les plans, soit parce que leur vente soulagerait les finances du club.

En Ligue 1, et notamment à l'OL, il est de bon ton de savoir jongler. En effet, entre le mercato, la DNCG et les droits TV, les dirigeants du football français ont de quoi s'activer. Cet été, ils ne vont encore une fois pas chômer, avec une incertitude qui n'existait pas ces dernières saisons, celle de la somme qu'ils vont toucher grâce à la diffusion du championnat. Puisqu'à désormais un mois et demi du début de la compétition, ils n'ont toujours aucune vision concrète à ce sujet, il ne serait pas surprenant que dans leur grande majorité les écuries de L1 se montrent très prudentes.

L'Olympique lyonnais ne fait pas forcément exception à la règle. Même si cette année, il a passé sans encombre l'obstacle du gendarme financier, il n'en reste pas moins que ses comptes sont encore loin d'être au beau fixe. Il peut bien sûr investir sans restriction sur le marché des transferts, comme le démontre le prix payé pour sa très probable future première recrue (Moussa Niakhaté, entre 20 et 30 millions d’euros), et même pour la deuxième, qui pourrait être Abner (8 M€).

L'obligation de dégraisser l'effectif

Ces recrutements seront sans nul doute suivis d'autres arrivées, puisque le club rhodanien doit se renforcer au moins encore au milieu avec numéro 6 et un élément plus créatif afin d'améliorer son entrejeu. Pour le reste, cela dépendra certainement des ventes, car il ne faut pas oublier non plus que l'effectif est aujourd'hui très important quantitativement. Lors du précédent exercice, Pierre Sage et son staff devaient animer les séances avec 27 joueurs présents, l'infirmerie étant en plus vide la plupart du temps.

Avec la Ligue Europa en plus, il faudra nécessairement plus qu'un noyau de 15 ou 16 joueurs, comme on a pu le voir l'an dernier, mais le groupe reste tout de même bien trop pléthorique, surtout s'il faut faire de la place à des jeunes, on pense surtout à Mamadou Sarr ou éventuellement à Mohamed El Arouch. La masse salariale est aussi un sujet, avec de gros salaires dont l'avenir s'écrit en pointillé dans le Rhône, à l'image d'Anthony Lopes, Dejan Lovren ou encore Nicolas Tagliafico. Vendre ou même laisser libre ces garçons, notamment les deux premiers, afin qu'ils trouvent un point de chute, permettrait à l'OL de diminuer drastiquement cette source de dépenses.

Peu de joueurs seront retenus en cas d'offre satisfaisante

Et puis, il y a les joueurs un peu en fin de cycle, ceux dont l'histoire arrive peut-être à son terme et qui ont en plus une certaine cote auprès des formations européennes. Il est ici question particulièrement de Maxence Caqueret et Rayan Cherki, formés à Lyon et ayant déjà passé cinq saisons pleines ou presque dans leur club de toujours. Si pour l'instant, rien ne s'est a priori accéléré pour les deux footballeurs de 24 et 20 ans, il semble peu probable qu'ils portent encore cette tunique en septembre, à l'issue du mercato.

Enfin, on retrouve une troisième catégorie, celle des hommes qui n'entrent clairement pas dans les plans de la direction rhodanienne. Nous pouvons citer Sinaly Diomandé, Johann Lepenant, Paul Akouokou, et le retour de prêt d'Amine Sarr, voire du jeune Florent Sanchez. Il reste aussi quelques interrogations, à l'image de Jake O'Brien et Adryelson, car il apparaît assez clairement que peu de joueurs seront retenus en cas de bonne offre formulée à leur encontre.

L'Olympique lyonnais devrait donc se montrer très actif cet été, ce qu'il est d'ailleurs déjà. Les contours précis de l'effectif sont pour l'instant difficiles à cerner, même à une semaine de la reprise de l'entraînement. Une chose est certaine, la route de Décines sera classée rouge par Bison Futé en juillet et en août avec le chassé-croisé important attendu.