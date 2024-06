Arrivé l'hiver dernier en prêt avec option d'achat de West Ham, Saïd Benrahma sera bien Lyonnais la saison prochaine. La levée de la clause serait espérée pour ce week-end.

Duje Caleta-Car, Orel Mangala, Saïd Benrahama, Mama Baldé... Cet été, l'OL a plusieurs options d'achat à lever, dont certaines à un prix que l'on peut considérer élevé. Le milieu belge, par exemple, devrait coûter 17,5 millions d’euros de plus lors de ce mercato, suite à un prêt déjà valorisé à 11,7 M€. L'Algérien, lui, était arrivé sur le gong le 2 février après un imbroglio mémorable. Un transfert qui a coûté 6 M€ à l'Olympique lyonnais, qui devra débourser 14,4 M€ de plus pour l'acquérir définitivement.

Selon Sky Sports, le club rhodanien devrait s'acquitter de cette somme rapidement. La finalisation de l'opération pourrait même avoir lieu ce week-end, rapporte le média britannique. Rappelons que le 6e de Ligue 1 en 2023-2024 doit verser cet argent à West Ham, qui a aussi un œil sur Jake O'Brien.

3 buts et 4 passes décisives en 15 matchs

Si Benrahma n'a pas toujours régné sur les rencontres, il s'est tout de même avéré être un renfort précieux. Pierre Sage lui a fait disputer 15 rencontres toutes compétitions confondues, dont 13 dans le 11 de départ. L'ailier gauche en a profité pour inscrire trois buts et délivrer quatre passes décisives. On l'a notamment vu trouver le chemin des filets dans des affiches importantes, comme face à Metz (1-2), mais aussi Monaco (3-2) et Lille (4-3). Des réalisations qui ont compté pour l'OL au moment de se qualifier en Ligue Europa. L'an passé, le joueur de 28 ans, passé par Châteauroux et Nice, entre autres, avait disputé la C3 avec les Hammers. En 2024-2025, ce sera, sauf surprise, avec l'Olympique lyonnais.