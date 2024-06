OL - Mercato : 66 millions d’euros d'option d'achat à lever cet été

L’attaquant de l’OL, Saïd Benrahma (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lors des deux derniers mercatos, l'OL a beaucoup usé de la méthode du prêt assorti d’une option d’achat pour recruter. Une donnée qui va peser gros dans le mercato estival 2024.

La stratégie du prêt avec option d’achat a permis à l'Olympique lyonnais de recruter tant bien que mal l'été dernier suite aux sanctions de la DNCG. L’OL devra ainsi payer les options d’achats de trois joueurs qui ont rejoint le club en 2023. Le prêt du Croate Duje Caleta-Car, qui a fait bonne impression cette 2e partie de saison, s'accompagne d’une option d’achat de 3,6 millions d’euros. C’est moins que celle de Mama Baldé qui s’élève à 6 millions d’euros, pour un joueur qui a été très précieux lors de ses récentes entrées sous Pierre Sage.

Ces deux sommes ne représentent pas grand-chose à côté de l’option d’achat d’Ernest Nuamah, qui va coûter 25 millions d’euros au club lyonnais. À noter que l’international ghanéen est prêté par un des clubs de John Textor : le RWD Molenbeek et que certains laissaient entendre qu'un nouveau prêt pourrait faire partie des solutions envisagées...

Des options d'achats plus conséquentes cet hiver

Il n'y a pas eu que l'été que l'OL a abusé de cette stratégie. Lors du mercato d’hiver, les septuples champions de France ont dû se renforcer dans l’optique de quitter la zone rouge. Le verdict positif de la DNCG a permis au board lyonnais de recruter sans compter. L’arrivée de joueurs d’expériences peu coûteux comme Nemanja Matic (2,6 millions d'euros) a aidé l’équipe de remonter au classement. Mais l’Olympique lyonnais a aussi recruté des joueurs à des prix onéreux comme Saïd Benrahma et Orel Mangala. Les deux internationaux ont couté près de 17 millions d’euros cet hiver, et les options d’achat assorties s’élèvent respectivement à 14,4 millions pour Benrahma et 17,5 millions d’euros pour Mangala.

Ainsi, l’OL devra débourser au total 66,49 millions d’euros pour payer les options d’achats de cinq joueurs recrutés cette saison. Une somme considérable, alors que le club passera devant la DNCG le 12 juin.