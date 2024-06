OL Académie : Léo Ripert quitte lui aussi le club

Gardien des U19 et du groupe Pro 2, Léo Ripert ne poursuivra pas l’aventure à l’OL. Deux ans après son arrivée à l’Académie, le gardien de 18 ans va connaitre un nouveau défi loin de Lyon.

Dans cette fin de saison, l’heure est aux adieux pour de nombreux joueurs. En attendant de savoir quels seront les mouvements dans l’effectif de Pierre Sage, cela bouge au sein de l’OL Académie. Comme chaque année, la direction du centre doit poursuivre ou non l’aventure avec certains éléments et chaque saison donne lieu à son lot de déçus. Il y a quelques jours, Philippe Boueye annonçait son départ de son club formateur, après douze ans à Gerland puis à Meyzieu.

Victime d'une grosse blessure pendant un an

Cette longévité à l’OL, Léo Ripert ne l’a pas connue, mais lui aussi mettra les voiles vers de nouveaux horizons dans les semaines qui arrivent. "Après deux années d’apprentissage, de travail, de plaisir et de partage, c’est l’heure d’une nouvelle aventure", a-t-il écrit sur son compte Instagram, remerciant au passage les staffs de l’Académie et du groupe Pro 2.

Arrivé à l’été 2022 en provenance d’Amiens, le gardien ne sera resté que deux saisons entre Rhône et Saône. Barré notamment par Yvann Konan cette saison chez les U19, Léo Ripert n’a joué que trois matchs dans le championnat de la catégorie en raison notamment d’une vilaine blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant plus d’un an. Sans véritable perspective à l’OL, le jeune gardien de la génération 2006 va donc chercher un nouveau projet.