Marques (OL) guide les Bleuettes à la Sud Ladies Cup

Titulaire, Alice Marques s’est illustrée dimanche soir lors du deuxième match de l’équipe de France U20 contre le Panama. Grâce notamment à un but de la joueuse de l’OL, les Bleuettes joueront la finale de la Sud Ladies Cup.

Après une première victoire tout en contrôle contre le Maroc, l’équipe de France U20 féminine a enchaîné avec un deuxième succès dimanche. Contre le Panama, les Bleuettes ont assuré l’essentiel, à savoir la première place de leur groupe et donc une place en finale de la Sud Ladies Cup. Ce succès 3-0 contre le Panama, les joueuses de Sandrine Ringler n’ont pas mis bien longtemps à le dessiner, et ce, grâce à une joueuse de l’OL. Titulaire en défense centrale, Alice Marques s’est illustrée offensivement dès la cinquième minute de jeu. Suite à un corner joué en deux temps, la Lyonnaise a placé une tête que la gardienne panaméenne n’a pas réussi à détourner hors de son but.

Finale mardi contre le Mexique

Parfaitement lancées par celle qui a fait ses débuts en pros avec l’OL en fin de saison, les Bleuettes ont ensuite géré puis déroulé en deuxième période. Dans le but français, après avoir regardé le match d’ouverture sur le banc, Féérine Belhadj a passé une rencontre des plus tranquilles et vu de loin le but du break de Maëlle Seguin (68e) puis le 3-0 de Pauline Haugou (89e). Grâce à ce deuxième succès en deux matchs, la France disputera la finale du tournoi amical contre le Mexique, mardi à 21h.